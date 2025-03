Ningú esperava el que ha dit Lamine Yamal de Hansi Flick: 'És una persona...'

La irrupció de Lamine Yamal amb el primer equip del Barça va ser tota una revolució per al món del futbol. Tant a nivell intern com de massa social, el seu debut va generar molta il·lusió pel seu enorme talent. Xavi Hernández no va dubtar ni un segon a donar-li l'oportunitat veient el seu rendiment als entrenaments i l'encert va ser total.

La carrera de Lamine Yamal, des del seu debut el 29 d'abril de 2023, ha estat meteòrica: es va presentar en societat en un partit contra el Betis que va acabar amb victòria culé. Lamine, amb només 15 anys, es va convertir en el debutant més precoç del Barça a la Lliga, marcant una nova fita històrica. A partir d'aquest moment, la seva carrera ha estat fulgurant fins a la seva plena consolidació amb Hansi Flick.

Lamine és un atacant de gran habilitat, fàcil regat, visió de joc i olfacte golejador; la seva cama hàbil és l'esquerra encara que normalment juga a cama canviada per la banda dreta. Sens dubte, Lamine Yamal és un davanter diferencial amb un gran talent innat que el fa únic. Dotat d'una tècnica exquisida, està cridat a fer història al Barça.

Lamine Yamal es confessa en una sucosa entrevista

Sent el focus d'atenció de tots els mitjans, Lamine Yamal ha concedit una extensa entrevista per a la pàgina oficial de la UEFA on explica amb detalls la seva meteòrica progressió. Confessa que viu el futbol per divertir-se i fer gaudir la gent, sense importar-li massa les estadístiques com a jugador. "Això és el que intento quan ve la gent al camp, que vegin un partit divertit", ha dit.

En l'entrevista, Lamine Yamal també fa un repàs al seu últim any al Barça, afirmant que ara té molta més confiança i realitza coses que abans no s'atrevia. "Ara intento gaudir més i inspirar-me en mi mateix i fer el que em ve de gust en cada moment". Però, sens dubte, el més destacat és el que ha dit sobre Hansi Flick.

Lamine Yamal diu el que pensa de Hansi Flick

Per a Lamine Yamal, "Hansi Flick és una persona molt amable amb la qual pots parlar: et pregunta com estàs, t'ensenya molt. He après molt amb ell", reconeixia. Per al '19' aquestes característiques fan que Flick sigui molt respectat com a entrenador i com a persona.

En aquest sentit, Lamine afirma que "Hansi Flick és com el veieu: estricte, però alhora sap entendre el que necessita cada jugador en cada moment".

I, per acabar, la perla de La Masia confirma què li demana Hansi Flick quan juga. "Quan es tracta de conceptes defensius sí que em demana certes coses, però sobre la parcel·la ofensiva no em diu gaire, només que gaudeixi".