La joia que va rebutjar Flick és l'objectiu número 1 del Barça: 'Adeu Lamine Yamal'

Lamine Yamal, extrem dret del Barça, és la gran estrella de l'equip de Flick, però Joan Laporta vol que treballi com un més i no ha dubtat a llançar-li un avís. De fet, Laporta ha tancat el fitxatge d'una joia que va rebutjar Flick fa alguns anys i que, llevat de sorpresa, arribarà al Barça per complicar-li les coses a Lamine Yamal. Lamine Yamal ja va ser substituït davant el Benfica als vuitens de final de la UEFA Champions League i el Barça vol que espavili: el seu rendiment ha de ser encara millor.

A Flick no li tremola ni li tremolarà el pols: Lamine Yamal no treballa en defensa contra el Benfica i l'entrenador alemany del Barça el va canviar al minut 55. Lamine Yamal només va disputar 10 minuts de la segona part i va deixar el seu lloc a un Ferran Torres que tampoc va veure porteria a Portugal: el canvi de Flick va empipar Yamal. Malgrat la cara de pocs amics de Lamine Yamal, Flick i el Barça estan disposats a posar-li les coses difícils al jove extrem: "ha de treballar com un més".

El Barça vol que Lamine Yamal es posi les piles i el club culer ha considerat que la millor manera per provocar que això succeeixi és tancar un nou fitxatge. Per ser més concrets, el Barça ha tancat l'arribada d'una joia que va rebutjar Flick i que ara és l'objectiu número 1 del Barça de Joan Laporta. Juga a la mateixa posició que Lamine Yamal, per la qual cosa si l'extrem espanyol campió de l'Eurocopa no espavila, Flick l'enviarà a la banqueta en els pròxims partits oficials.

Lamine Yamal, de brillar a LaLiga a ser substituït al minut 55 contra el Benfica a la UEFA Champions League

Per sorpresa de tothom, Lamine Yamal va acabar el partit d'anada dels vuitens de final de la Champions League contra el Benfica a la banqueta. L'extrem dret espanyol, criat a la Masia, només va disputar 55 minuts i va ser rellevat per Ferran Torres a Da Luz: el canvi demostra que Flick no es queda amb mitges tintes. Per què no va acabar el partit Lamine Yamal? Doncs perquè Flick es va adonar que Yamal no estava aportant en defensa, motiu pel qual va apostar per Ferran Torres.

Cinc minuts abans del canvi de Lamine Yamal, el jugador espanyol va perdre una pilota en camp propi i va propiciar una ocasió clara de perill que el Benfica no va poder culminar. Lamine Yamal va perdre la possessió i, en comptes de baixar corrent a defensar, es va quedar protestant a l'àrbitre: aquesta acció va empipar un Flick que es va decidir pel canvi. Flick ja ha avisat a Lamine Yamal, però ara també ho farà el mateix Joan Laporta: el Barça tanca el fitxatge d'una joia que va rebutjar anar al Bayern de Flick.

La joia que va rebutjar Flick és l'objectiu número 1 del Barça: 'Adeu Lamine Yamal'

El Barça continua buscant talent i s'ha marcat un nou objectiu de mercat: vol la joia que va rebutjar fitxar pel Bayern de Hansi Flick per motivar Yamal. Lamine Yamal continuarà sent titular indiscutible, però el Barça i, sobretot Hansi Flick, vol que tingui molta més competència i que no s'adormi. És, per tot això, que Joan Laporta no esperarà més: fitxatge tancat, la joia que tothom vol és el nou objectiu número 1 del Barça, problemes per a Lamine.

El mercat de fitxatges ja s'ha començat a moure i el Barça vol espavilar per llançar-li un missatge clar a Lamine Yamal. El canterà renovarà el seu contracte, com ja va comentar el seu agent, Jorge Mendes, però Flick vol que 'baixi al fang', sobretot a l'hora d'implicar-se en defensa. El Barça es va quedar amb 10 i Flick esperava una altra actitud per part d'un Lamine Yamal que tindrà competència: Laporta fitxa una joia que va rebutjar unir-se al Bayern.

El Barça vol que Lamine Yamal tingui competència i, per això, ha tancat el fitxatge d'una nova gran joia: és l'objectiu número 1 de Joan Laporta, està enamorat. Aquest futbolista no és altre que Toni Fernández, extrem de Rubí que actualment milita al filial del Barça. Fernández estendrà el seu contracte amb el Barça en les pròximes hores i passarà a estar en dinàmica de primer equip: Flick vol tenir-lo ja i l'any que ve serà crucial.