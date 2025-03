Dortmund i Lille es veuran les cares en els vuitens de final de la UEFA Champions League i Hansi Flick, màxim exponent del Barça, seguirà molt de prop l'eliminatòria. El motiu és evident: l'entrenador alemany del Barça segueix un total de 3 talents que li agraden molt per al seu projecte al club culer i els seguirà atentament. De fet, Flick ja s'ha vist amb Laporta abans del Dortmund-Lille per advertir-li que, en aquesta eliminatòria, jugaran diversos objectius de mercat per part del FC Barcelona.

Flick parla amb Laporta abans del Dortmund-Lille: 'Presi, és el millor fitxatge'

Flick seguirà el partit entre Borussia Dortmund i Lille pendent de 3 futbolistes: Jamie Bynoe-Gittens, lateral del conjunt alemany, Lucas Chevalier, porter del Lille, i Jonathan David, davanter de l'equip francès. Aquests tres noms agraden molt al Barça i, sobretot, a un Hansi Flick que seguirà aquest primer duel de vuitens de final de la UEFA Champions League des de Lisboa.