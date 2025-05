Ningú esperava el que ha dit Messi sobre el seu futur: Sorpresa al Camp Nou

Malgrat la gran temporada del Barça, el possible retorn de Leo Messi al Camp Nou genera més il·lusió que qualsevol altre fitxatge. La estrella argentina, actualment a l'Inter de Miami, continua sent el referent de la parròquia culé, que encara no ha assimilat la seva dolorosa sortida. El desig de Messi sempre va ser quedar-se a la Ciutat Comtal, però la delicada situació econòmica va acabar forçant la seva marxa.

Laporta va haver de prendre una decisió dolorosa per a la supervivència del club: acceptar la marxa del millor jugador de la història. Des de llavors, els rumors que relacionen a Messi amb un possible retorn no han parat de sonar. L'afició i el vestidor el rebrien amb els braços oberts, i encara que complicat, les seves últimes declaracions han obert la porta a l'especulació.

Després del seu últim partit disputat contra Orlando, i després de ser preguntat per la seva renovació, Messi va respondre d'una manera peculiar: "No sé res", va dir amb un lleu somriure. Una resposta que ha tornat a generar molta il·lusió en l'entorn culé, ja que tot feia indicar que seguiria a Miami fins a la celebració del Mundial de 2026. Però, després de la seva resposta, la rumorologia està més oberta que mai, i ja ningú descarta veure Messi uns últims mesos al Barça abans del Mundial i la seva retirada.

Messi manté els dubtes

A l'estiu de 2023, Leo Messi va signar per l'Inter Miami procedent del PSG, el seu primer equip després de sortir del FC Barcelona. El davanter argentí va signar un contracte que el lligava amb els americans fins al desembre de 2025. No obstant això, l'objectiu del '10' és allargar la seva carrera uns mesos més, fins al Mundial, i hauria de signar un nou contracte.

No obstant això, l'astre argentí va semblar voler eludir la pregunta de la seva suposada renovació amb un escuet "no sé res". Amb aquestes declaracions, Messi no fa altra cosa que augmentar la incertesa del seu futur immediat. L'aficionat culé es pregunta si podria tornar Leo Messi a vestir la samarreta del FC Barcelona.

El pla Laporta amb Messi

Messi acaba contracte al desembre i Laporta estaria per la labor d'obtenir una cessió del club nord-americà de Leo Messi per tornar al Camp Nou. L'objectiu és que el jugador argentí pugui acomiadar-se de l'afició culé al nou estadi. Messi podria jugar sis mesos al màxim nivell competitiu i acomiadar-se a lo gran.

D'altra banda, el fet de jugar a Europa elevaria la seva posada a punt de cara al Mundial de 2026 que tindrà lloc als EUA, Mèxic i Canadà. Laporta està desitjós de dur a terme l'operació i treure's l'estigma de la marxa de Messi sota la seva presidència. Seria la jugada perfecta de Joan Laporta que podria provocar la tornada de la gran estrella al Camp Nou.