Ningú esperava el gest de Pere Romeu amb Mapi León: 'Al vestidor...'

La polèmica que envolta Mapi León ha generat un gran enrenou en el futbol femení. La jugadora del Barça Femení està en el punt de mira per un gest en el partit contra l'Espanyol, que el club blanc-i-blau no ha vist amb bons ulls.

L'Espanyol no va trigar a reaccionar amb un comunicat denunciant públicament el que va passar. Mentre que el Barça i la mateixa Mapi León van respondre negant rotundament que el gest tingués la intenció que se li atribueix.

La situació ha posat la futbolista en una posició complicada. Tanmateix, no està sola. El seu equip i el seu entrenador, Pere Romeu, han sortit en la seva defensa de manera contundent.

El suport incondicional del vestidor

En un moment de gran pressió mediàtica, el FC Barcelona ha tancat files al voltant de Mapi León. El seu entrenador, Pere Romeu, va deixar clar que el vestidor està amb ella i que confien plenament en la seva versió dels fets.

Durant el partit de la Copa de la Reina contra el Madrid CFF, la central no va jugar. Romeu va prendre la decisió de deixar-la a la banqueta després d'uns dies d'intensa polèmica. "Ve d'uns dies exigents a nivell emocional, amb molt enrenou, i crèiem que el millor era que juguessin altres jugadores", va explicar a TV3 i RTVE.

Però el més important va arribar després. Pere Romeu li transmet el seu suport de manera directa. "Ens creiem la seva versió, així que a donar-li un cop de mà, a estar pendents d'ella i a donar-li suport en tot el que necessiti, igual que el club", va assegurar.

Les capitanes també es pronuncien

El suport a Mapi no s'ha quedat només en les paraules de l'entrenador. Marta Torrejón, una de les capitanes de l'equip, també va deixar clar que el grup està amb la seva companya. "No és una situació gens còmoda, l'equip la recolza al màxim i, de moment, sembla que no ha sortit res més, així que es queda així", va afirmar.

Aquest gest d'unitat dins del vestidor reforça la postura del Barça en aquest cas. Mapi León sap que no està sola i que tant les seves companyes com el cos tècnic estan amb ella en aquest moment complicat.

Què passarà ara?

La controvèrsia segueix a l'aire i no està clar com acabarà aquesta història. De moment, la futbolista ha rebut el suport total del seu equip, cosa que sens dubte és un alleujament enmig de la tempesta.

Ara, la mirada està posada en el pròxim partit del Barça. Tornarà Mapi León a l'onze titular? Es calmarà la polèmica en els pròxims dies?.