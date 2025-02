Claudia Pina es trenca a plorar a la banqueta després del de Pere Romeu: 'Lo puto...'

El derbi entre el Barça Femení i l'Espanyol a la Lliga F va deixar moltes imatges polèmiques. Des de l'actitud de Graham Hansen fins a la comentada reacció de Claudia Pina a la banqueta, el partit ha generat debat a les xarxes socials i en l'entorn culé.

Un partit ple de tensió

La trobada va estar marcada per la intensitat i alguns moments controvertits. Un dels episodis més comentats va ser l'empenta de Graham Hansen a Lucía Vallejo.

La jugada ja havia acabat, però la noruega es va dirigir a Vallejo i la va empènyer després d'un intercanvi de paraules. L'àrbitra li va mostrar targeta groga, i la situació va generar tensió entre les jugadores de tots dos equips.

Aquest comportament va sorprendre, ja que no és habitual en Hansen. No obstant això, reflecteix la frustració que moltes jugadores del Barça senten en aquest tipus de trobades, on consideren que el rival fa servir un joc molt físic per frenar-les.

Claudia Pina, enfonsada a la banqueta

Més enllà de l'incident de Hansen, una altra imatge que es va fer viral va ser la de Claudia Pina plorant a la banqueta després de ser substituïda. La jove migcampista, visiblement afectada, va trencar a plorar mentre es posava el pitet de suplent. En les imatges es pot llegir en els seus llavis: "Lo puto fàcil sempre".

Les seves paraules han estat interpretades de diferents maneres. Alguns creuen que es refereix a com és de fàcil canviar el mateix tipus de jugadores quan les coses no van bé. Altres pensen que expressa frustració per la manera com l'equip està afrontant els partits més durs.

Pere Romeu i una resposta que genera debat

Després del partit, a la roda de premsa, el tècnic del Barça, Pere Romeu, va ser preguntat per la reacció de Pina. La seva resposta va ser breu:

"Pina plorant? Cap jugadora vol ser substituïda, dona'm jugadores com ella."

Per a alguns, les seves paraules van ser un intent de treure ferro a l'assumpte i destacar la passió de Pina per l'equip. No obstant això, molts aficionats les van interpretar com una falta d'empatia. A les xarxes socials, nombrosos seguidors han criticat la gestió emocional de l'entrenador, especialment en un moment complicat per a l'equip.

Un reflex de l'estat anímic del Barça

Les imatges de Pina plorant i l'actitud de Hansen mostren que el Barça Femení no està en el seu millor moment anímic.

Malgrat continuar sent un dels equips més dominants d'Europa, les jugadores senten la pressió i l'exigència de mantenir el nivell. Ara, l'equip ha de centrar-se en recuperar la confiança i en gestionar millor aquest tipus de situacions.