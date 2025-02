Ningú esperava el fitxatge que ha demanat Hansi Flick: 65M€ i adeu a Robert Lewandowski

Hansi Flick ha aconseguit que el Barça torni a ser l'equip que infon terror a la resta d'equips d'Europa. De fet, els aficionats s'han tornat a connectar al Barça i l'estadi té molta més gent que la temporada passada. Els jugadors estan exprimint el seu nivell al màxim i estan demostrant que poden aconseguir grans coses.

Malgrat els problemes econòmics, els quals s'estan reduint cada cop més, la plantilla del Barça és molt competitiva. Tot i així, està clar que sempre hi ha coses a millorar i l'entrenador n'és conscient. Ara, diverses fonts afirmen que Robert Lewandowski podria estar entre les cordes.

La temporada de Robert Lewandowski sota les ordres de Hansi Flick

Robert Lewandowski va arribar al Barça el 2022 amb la missió de ser el '9' titular i encara té més d'un any de contracte. El polonès ha tingut molt bons moments en el conjunt de la Ciutat Comtal, però no tot ha estat un camí de roses. Hi ha hagut diversos moments en què l'ariet no ha estat del tot encertat i ara s'enfronta a un d'ells.

Robert Lewandowski va començar la temporada per tot el que val i els seus números són molt bons, però han anat de més a menys. En el que va de temporada (33 partits), el davanter ha anotat 31 gols i ha repartit 3 assistències. Encara que fa un parell de dies va marcar un gol als 7 minuts contra el Sevilla, el polonès està perdonant moltes oportunitats.

Si bé és cert que continua sent rellevant a la davantera, Lamine Yamal i Raphinha són els que estan carregant amb la majoria del pes. Tenint en compte que a Robert Lewandowski no li queda gaire, les altes esferes del Barça ja estan mirant opcions. Curiosament, un dels ariets que agrada a Hansi Flick s'està posant a tir.

L'elecció de Hansi Flick que podria substituir Robert Lewandowski

El fitxatge que podria substituir Robert Lewandowski és Harry Kane, l'estrella del Bayern de Munic. El britànic està signant una gran temporada: 28 gols i 10 assistències en 28 partits. Recentment, s'ha sabut mitjançant Bild que la seva clàusula de 80 milions baixarà a 65 durant el mercat d'hivern de 2026.

El 2026, Harry Kane tindrà 33 anys, però si continua rendint igual que ara, és probable que Hansi Flick vulgui apostar per ell. Durant els pròxims mesos sabrem més sobre el cas del candidat a guanyar la Pilota d'Or.