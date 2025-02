Ni 10 ni 20, filtren el preu real de Raúl Asencio: hi ha sorpresa, pot marxar

El Real Madrid ocupa el primer lloc en la classificació de LaLiga, i a més segueix viu a la Champions i a la Copa del Rei. Els blancs s'aferren a la notable millora de Kylian Mbappé en atac i al gran nivell de Dani Ceballos al mig del camp per solucionar els problemes defensius. Sembla que Carlo Ancelotti ha trobat la tecla adequada i els aficionats comencen a veure possible aixecar nous títols.

L'únic contratemps que Ancelotti no pot solucionar d'un dia per l'altre és el tema de les lesions en defensa. Rüdiger, Militao, Alaba i Carvajal no hi són, així que l'italià ha hagut de tirar d'imaginació. I, en aquest context, l'aparició de Raúl Asencio s'ha convertit en una benedicció per al Real Madrid.

L'aparició de Raúl Asencio

El Real Madrid està travessant un camí ple de pedres en què diversos dels seus titulars han caigut lesionats. La defensa del conjunt merengue s'ha vist especialment afectada. A més, la passivitat de la directiva durant aquest mercat de fitxatges d'hivern tampoc ha ajudat.

L'arribada d'algun defensor de talla mundial era necessària, però no s'ha donat i ara Carlo Ancelotti ha de tirar amb el que té. Rüdiger també ha caigut recentment i encara estarà fora una o dues setmanes més. Per sort, ha aparegut Raúl Asencio, el jove canterà que ha enamorat tots els aficionats del club.

Encara que no és indiscutible, Carlo Ancelotti es veu obligat a donar-li continuïtat a causa de les múltiples baixes. Sempre que ha sortit al camp ha rendit i, sens dubte, es mereix una oportunitat més que ningú. El dolent és que Raúl Asencio té una clàusula de rescissió que podria provocar la seva venda en els pròxims mesos.

La clàusula de Raúl Asencio

Ningú s'esperava que Raúl Asencio explotés d'aquesta forma i, evidentment, el contracte que té estava d'acord amb el seu protagonisme a les inferiors. La seva clàusula de rescissió és de 50 milions d'euros i està vinculat al Real Madrid fins al 2026. Malgrat el seu baix valor de mercat (7,5 quilos), els equips només podrien endur-se'l si paguen els 50 que estipula el seu contracte.

Raúl Asencio s'està donant a conèixer per tot el món i és qüestió de temps que els millors equips d'Europa comencin a trucar a la seva porta. El Real Madrid, encara que vol renovar-lo, no té pressa per prolongar el seu vincle. Això sí, si Florentino espera massa, els blancs es podrien quedar sense el seu central de futur.