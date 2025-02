Ningú esperava el fitxatge que Dani Olmo li ha demanat al Barça: 'És molt millor que...'

El fitxatge de Dani Olmo pel Barça, valorat en 55 milions d'euros més variables, va ser una de les incorporacions més destacades del passat mercat d'estiu. Deco, director esportiu del club, va jugar un paper crucial en aquesta operació, apostant fermament pel talent del jugador espanyol. Flick i Laporta, per la seva banda, també van considerar que Olmo havia de ser l'escollit.

Olmo va iniciar la temporada de manera brillant, mostrant la seva qualitat en els primers encontres. No obstant això, diverses lesions han minvat la seva continuïtat, limitant la seva participació a només el 33,4% dels minuts possibles fins a la data. Malgrat això, la seva qualitat i el seu criteri estan fora de dubte, i per això la directiva sempre escolta el que ha de dir.

El Barça busca '9'

Malgrat que Dani Olmo actua en l'últim terç del camp, Flick, Deco i Laporta són conscients de la necessitat de trobar un relleu per a Robert Lewandowski. El polonès ja té 36 anys i, malgrat que els seus números són espectaculars, no durarà per sempre. Davant tal escenari, la cúpula del club català ha centrat la seva atenció en Alexander Isak, davanter del Newcastle United.

Isak ha demostrat ser un atacant versàtil i efectiu a la Premier League. El seu perfil encaixa amb el que busca el Barça, encara que no tots dins del club estan convençuts que sigui la millor opció. Dani Olmo, per exemple, considera que hi ha un ariet molt millor al mercat i així ho ha fet saber a la directiva.

Dani Olmo aposta per Benjamin Sesko

Dani Olmo, gran coneixedor del futbol europeu i de les qualitats de certs jugadors, ha suggerit considerar Benjamin Sesko com una opció preferent. Olmo i Sesko van compartir vestidor al RB Leipzig, on el davanter eslovè va destacar per la seva capacitat golejadora i físic imponent.

Benjamin Sesko, amb només 21 anys, ja ha mostrat un rendiment notable a la Bundesliga, acumulant 15 gols i 4 assistències en 30 partits durant la present temporada. La seva joventut i projecció el converteixen en una alternativa atractiva per al Barça. Dani Olmo, conscient que aquest estiu abandonarà el Leipzig, ha sol·licitat la seva arribada al FC Barcelona.

Benjamin Sesko, un perfil ideal per dir adeu a Lewandowski

La recomanació de Dani Olmo es basa en la seva experiència al costat de Sesko i en la convicció que l'eslovè podria adaptar-se perfectament a l'estil de joc del Barça. A més, el seu coneixement mutu facilitaria la integració i química en l'atac. El seu estil recorda molt al de Lewandowski, per la qual cosa la transició està assegurada.

Encara que Alexander Isak continua sent una opció valorada per la direcció esportiva, el suggeriment de Dani Olmo ha portat el club català a seguir de prop l'evolució de Benjamin Sesko. El Barça considera l'eslovè com una alternativa viable en cas que l'operació per Isak no prosperi.