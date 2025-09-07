Nico Williams, traicionado: su amigo cambia el Athletic por el Barça de Lamine Yamal

El posible fichaje de Nico Williams por el Barça se convirtió en todo un culebrón en el pasado mercado estival de 2024. Después de muchas semanas llenando portadas, su fichaje acabó frustrándose y el jugador anunció su continuidad en el conjunto bilbaíno. Parecía que en este verano la operación acabaría fructificando por su gran afinidad con otros jugadores blaugranas como Lamine Yamal.

La sorpresa volvió a saltar cuando, sorpresivamente, el extremo navarro anunciaba su renovación con el conjunto vasco. Una renovación que lo vincula al equipo bilbaíno hasta 2034 en una operación completamente inesperada. Tras el rechazo de Nico Williams, ahora podría producirse otro traspaso que implica indirectamente al Athletic con el Barça.

Hablamos del central Aymeric Laporte, el central vasco lleva todo el verano intentando regresar a España pero el equipo saudí del Al-Nassr lo ha impedido. El transfer llegó tardíamente a las oficinas del Athletic y la FIFA se mostró inflexible, el fichaje no se podía materializar. Ante esta situación, el Barça ha entrado en escena, la salida de Iñigo Martínez obliga a buscar un reemplazo.

Laporte, en la agenda de Deco

El Athletic de Bilbao ha hecho un gran ridículo este verano, el gran fichaje que tenían entre ceja y ceja no ha podido llegar por no tramitar la documentación a tiempo. El acuerdo con los saudíes estaba totalmente cerrado pero la documentación acabó llegando cuando el mercado había finalizado. Ernesto Valverde mostró su gran enfado a la directiva bilbaína y ahora toca esperar a enero.

El entrenador del Athletic llevaba todo el verano insistiendo en la necesidad de la contratación de Laporte para el eje de la retaguardia. Laporte hizo todo lo que estaba en su mano para aterrizar en San Mamés incluída una importante rebaja de sueldo. Todo acabó demorándose más de lo previsto, y para desgracia de Valverde, Laporte no ha podido ser incorporado a la plantilla vasca.

El Athletic conocedor del interés del Barça

El Barça podría buscar recambio a Iñigo Martínez dependiendo de los resultados en estos primeros meses de competición. En principio, Flick no estaría satisfecho ni con el rendimiento de Ronald Araújo ni con el danés Christensen. El danés acaba contrato en juno de 2026, y si no renueva, el Barça está por la labor de venderlo en enero para sacar rédito económico.

Por otra parte, es manifiesto el interés del Barça por Laporte, los primeros contactos con el jugador y su agente ya se han producido. De hacerse oficial su fichaje, sería una venganza del equipo blaugrana hacia el Athletic por todas las pasada polémicas sucedidas en el caso Nico Williams. En el Athletic ya son conscientes del interés del Barça hacia el central y de la posibilidad de quedarse sin Laporte de forma definitiva.