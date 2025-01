Nico Williams deixa tirat Lamine Yamal, NO al Barça: 'Té nou equip, va al...'

El FC Barcelona va protagonitzar un dels grans culebrons de l'estiu passat amb l'interès en Nico Williams. La directiva culé veia en l'extrem de l'Athletic Club una peça clau per reforçar la zona ofensiva després del seu gran paper a l'Eurocopa. En aquell torneig, la seva connexió amb Lamine Yamal va fer somiar l'afició culé amb veure'ls junts al Camp Nou.

Més enllà del seu enteniment al camp, Nico Williams i Lamine van desenvolupar una bonica amistat que va transcendir el món esportiu. Se'ls va veure compartint moments a la concentració de la selecció, cosa que va reforçar els rumors sobre la seva possible reunió a la Ciutat Comtal. No obstant això, l'operació no es va tancar per diversos motius de pes i la situació ha canviat radicalment en els últims mesos.

El FC Barcelona passa de Nico Williams i apareix un nou interessat

Aquesta temporada no està sent la millor per a Nico Williams, el nivell del qual ha baixat respecte al curs anterior. La seva explosivitat i desequilibri segueixen allà, però el seu impacte en els partits ha disminuït, cosa que ha generat dubtes al Barça. La inversió necessària per fitxar-lo fa que la directiva ja no el consideri una prioritat després de comprovar que no és tan determinant.

Les limitacions econòmiques del club obliguen a triar bé cada reforç i la clàusula de 58 milions d'euros de Nico Williams no convenç. A més, la consolidació de joves com Lamine Yamal al primer equip ha reduït la urgència de buscar un jugador del seu perfil. Per aquests motius, el Barça ha refredat el seu interès i ha deixat en l'aire la seva incorporació.

En aquest sentit, en assabentar-se que el Barça dubta sobre el seu fitxatge, Nico Williams ha començat a valorar altres opcions. L'Arsenal ha estat el club més ràpid a reaccionar i ha avançat en les negociacions per tancar la seva arribada. Mikel Arteta vol reforçar el seu atac amb un jugador del seu perfil i està pressionant la directiva del club anglès per entrar en la pugna per fer-se amb els seus serveis.

Nico Williams rep l'oferta de l'Arsenal

L'Arsenal està disposat a pagar la clàusula de rescissió de Nico Williams per assegurar-se la seva incorporació. Arteta considera que Nico encaixa perfectament en el seu sistema i li donaria un salt de qualitat a l'equip. Davant la manca d'una proposta ferma del Barça, l'extrem ha pres la decisió d'escoltar l'oferta de l'Arsenal.

De moment no hi ha res signat, però sembla que el destí de Nico Williams cada cop l'allunya més del seu amic Lamine Yamal. Mentre el Barça segueix amb la seva planificació, l'extrem de l'Athletic ha de prendre una decisió sobre el seu futur. Quedar-se a Bilbao o provar sort a Londres, on Mikel Arteta l'espera amb els braços oberts.