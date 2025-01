El Barça empata i Hansi Flick pren 2 decisions immediates: 'La Champions League...'

La Champions League és la millor competició d'Europa per nits com la d'avui. Divuit partits alhora, moment perfecte per comprovar de primera mà les anades i vingudes que deixa aquest meravellós esport anomenat futbol. Una jornada marcada pel hat trick de Dembélé, el miracle del City i, com no, l'empat del Barça.

A Montjuïc, l'Atalanta ha intentat plantar cara al FC Barcelona en un partit sense massa en joc. Tots dos equips estaven classificats llevat de debacle extrema, així que ha estat un encontre relaxat, però ple de detalls. Lamine Yamal ha obert el marcador després de provar sort en diverses ocasions, Eric García i Ronald Araújo han estat la inèdita parella de centrals, i Szczesny ha ocupat l'arc culer.

Hansi Flick ha utilitzat els noranta minuts d'aquesta nit per intentar perfeccionar el seu sistema i treure diverses conclusions. I és que després dels últims entrebancs a LaLiga li han sorgit diversos dubtes que ha de resoldre. I quina millor manera de fer-ho que amb un examen de màxim nivell com la Champions League.

Hansi Flick ho té clar, la Champions League demostra moltes coses

Finalment, després de tots els resultats, el Barça pot presumir d'haver-se classificat en segon lloc després de la primera fase de la nova Champions League. Una posició que serveix per a que els catalans passin com a líders i s'estalviïn la següent ronda. Una genial notícia per als ànims dels de Hansi Flick, que ara han de canviar el xip de cara als pròxims compromisos.

I, a més, l'empat d'aquesta nit ha servit perquè Hansi Flick tregui les seves pròpies conclusions. En primer lloc, té clar que Szczesny ha de seguir sent el titular sota pals. Avui sí, el polonès ha estat realment encertat, amb diverses aturades decisives que han permès aconseguir un punt.

I, d'altra banda, Hansi Flick també ha pogut posar a prova la parella formada per Eric García i Ronald Araújo. Al vestidor del Barça tots saben que l'únic titular indiscutible és Pau Cubarsí, així que queda un lloc lliure al seu costat per a tres possibles candidats. Eric, Araújo i, l'actualment lesionat, Íñigo Martínez.

Ronald Araújo i Eric García es juguen la titularitat: Hansi Flick decideix

A nivell general, Ronald Araújo i Eric García han mostrat un rendiment similar davant l'Atalanta. Sòlids, amb bon criteri per treure la pilota jugada i gairebé sempre ben col·locats, han intentat deixar la porteria a zero, però no ho han aconseguit. Finalment, el que sembla que ha sortit vencedor ha estat l'uruguaià, que ha posat el 2 a 1 de cap després d'un córner servit per Raphinha.

Ara Hansi Flick haurà de decidir després del 2 a 2 final. Diumenge torna LaLiga i només pot jugar un dels dos. Ronald Araújo i Eric García es disputen el lloc de titular al costat de Pau Cubarsí.