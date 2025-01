Sorpresa, es confirma el rumor de Neymar i el Barça: 'Últim ball amb la condició...'

Neymar és un dels grans jugadors de la història del futbol i la seva etapa al Barça és recordada pels aficionats com el millor moment de la seva carrera esportiva. Juntament amb Suárez i Messi, el brasiler va fer que el club toqués el cim del món una altra vegada. Per desgràcia, va decidir sortir a la recerca d'una felicitat que mai va arribar a trobar.

Per la seva banda, el Barça està en un moment de reconstrucció després de l'arribada de Flick, qui encara ha d'assentar el seu projecte. És per això que Neymar encara té obertes les portes del Camp Nou. De fet, Deco ja va dir fa uns dies que "la tornada de Neymar és una operació que no es pot descartar".

Neymar se'n va d'Aràbia per retrobar-se al Brasil

Neymar és una autèntica llegenda viva del futbol, però com bé sabem tots, no ho ha tingut gens fàcil aquest últim any. Se'n va anar a l'Al-Hilal a la recerca de diners i protagonisme, però una lesió de creuats ha fet que disputi 7 partits en 17 mesos. Els d'Aràbia, descontents amb el seu rendiment, han arribat fins a desinscriure'l i alliberar-lo.

Tornant enrere, el 2023, Neymar va decidir sortir del Barça per fitxar pel PSG, equip en el qual esperava triomfar. Si bé és veritat que va ser així, no va aconseguir el que hauria pogut aconseguir al Barça: títols col·lectius, individuals i grandesa. Després de la rescissió del seu contracte amb l'Al-Hilal, ha partit cap al club que el va veure créixer, el Santos.

Neymar començarà a jugar d'aquí poc amb el Santos, però el seu contracte només tindrà una vigència de 6 mesos, cosa que podria portar-lo al Barça a l'estiu. A més, el seu salari es veurà notablement reduït, cosa que no és, per res, del seu grat. Un cop passi el mig any al conjunt brasiler, Deco haurà de prendre la decisió que tots ens imaginem.

La decisió de Deco sobre Neymar

El Barça no descarta el retorn de Neymar malgrat les seves últimes temporades. Les lesions han marcat la seva carrera, així que ara Deco estarà molt pendent del que fa al Brasil. Si aconsegueix recuperar el seu nivell i mantenir una bona condició física durant mesos, el director esportiu del FC Barcelona valorarà el seu fitxatge.

A nivell esportiu, l'arribada de Neymar al Camp Nou permetria reforçar la zona d'atac. No obstant això, el gran beneficiat del seu fitxatge seria el departament de màrqueting, ja que Ney encara té molt tiratge. Si aconsegueix recuperar l'estabilitat a nivell físic i demostrar un bon nivell sobre el verd, Deco intentarà tancar el seu fitxatge perquè es despedeixi del Barça en un últim ball.