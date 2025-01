Nico Williams deja tirado a Lamine Yamal, NO al Barça: 'Tiene nuevo equipo, va al...'

El FC Barcelona protagonizó uno de los grandes culebrones del pasado verano con el interés en Nico Williams. La directiva culé veía en el extremo del Athletic Club una pieza clave para reforzar la zona ofensiva tras su gran papel en la Eurocopa. En ese torneo, su conexión con Lamine Yamal hizo soñar a la afición culé con verlos juntos en el Camp Nou.

Más allá de su entendimiento en el campo, Nico Williams y Lamine desarrollaron una bonita amistad que trascendió lo deportivo. Se les vio compartiendo momentos en la concentración de la selección, lo que reforzó los rumores sobre su posible reunión en la Ciudad Condal. Sin embargo, la operación no se cerró por varios motivos de peso y la situación ha cambiado radicalmente en los últimos meses.

El FC Barcelona pasa de Nico Williams y aparece un nuevo interesado

Esta temporada no está siendo la mejor para Nico Williams, cuyo nivel ha bajado respecto al curso anterior. Su explosividad y desequilibrio siguen ahí, pero su impacto en los partidos ha disminuido, algo que ha generado dudas en el Barça. La inversión necesaria para ficharlo hace que la directiva ya no lo considere una prioridad tras comprobar que no es tan determinante.

Las limitaciones económicas del club obligan a elegir bien cada refuerzo y la cláusula de 58 millones de euros de Nico Williams no convence. Además, la consolidación de jóvenes como Lamine Yamal en el primer equipo ha reducido la urgencia de buscar un jugador de su perfil. Por estos motivos, el Barça ha enfriado su interés y ha dejado en el aire su incorporación.

En este sentido, al enterarse de que el Barça duda sobre su fichaje, Nico Williams ha comenzado a valorar otras opciones. El Arsenal ha sido el club más rápido en reaccionar y ha avanzado en las negociaciones para cerrar su llegada. Mikel Arteta quiere reforzar su ataque con un jugador de su perfil y está presionando a la directiva del club inglés para entrar en la puja para hacerse con sus servicios.

Nico Williams tiene la opción del Arsenal

El Arsenal está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Nico Williams para asegurarse su incorporación. Arteta considera que Nico encaja perfectamente en su sistema y le daría un salto de calidad al equipo. Ante la falta de una propuesta firme del Barça, el extremo ha tomado la decisión de escuchar la oferta del Arsenal.

De momento no hay nada firmado, pero parece que el destino de Nico Williams cada vez se aleja más del de su amigo Lamine Yamal. Mientras el Barça sigue con su planificación, el extremo del Athletic debe tomar una decisión sobre su futuro. Quedarse en Bilbao o probar suerte en Londres, donde Mikel Arteta lo espera con los brazos abiertos.