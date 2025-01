Té només 17 anys, però Lamine Yamal ja és un dels millors jugadors del món i va quedar demostrat, una vegada més, en el partit de Champions entre el Barça i l'Atalanta. Lamine Yamal va estar excel·lent sobre la gespa, on va disputar 85 minuts i va deixar diversos detalls d'autèntic crack mundial, però encara va estar millor a la zona mixta parlant amb els mitjans. A més de marcar un gol i de quedar-se a res d'aconseguir el doblet, Lamine Yamal va ser nomenat MVP del partit de Champions League que el Barça i l'Atalanta van empatar a dos.

L'última jornada de la lligueta de la UEFA Champions League va ser apassionant, ja que es van disputar tots els encontres de forma simultània a partir de les 21 hores del dimecres. Després de finalitzar la primera fase de la Champions, tot tipus de futbolistes van expressar les seves opinions amb relació al format o possibles rivals, però Lamine Yamal va ser, sens dubte, el més determinant. Lamine Yamal ja no només és un referent del Barça dins del camp, també ho és davant els mitjans de comunicació, ja que va demostrar no tenir pèls a la llengua: dards espectaculars.

Lamine Yamal no es va conformar amb emportar-se l'MVP del partit contra l'Atalanta, ja que va confessar que "l'empat no agrada i que no era el resultat que estaven buscant". De fet, Lamine Yamal va marxar enfadat després de ser substituït al minut 85 de joc, però Hansi Flick va evitar problemes majors aturant-lo abans que s'assegués a la banqueta. Sobre aquesta situació, Lamine Yamal va confessar que no va ser pel canvi, sinó que va ser per "el resultat agredolç en l'última jornada de la lligueta de la Champions League".

La reacció de Lamine Yamal amb dard al Reial Madrid després de la Champions: 'Són...'

Lamine Yamal no només va parlar del Barça, també ho va fer sobre el Reial Madrid i sobre els altres grans rivals que disputaran les següents fases eliminatòries de la UEFA Champions League. El Barça, que va quedar entre els vuit primers, ja està en vuitens de final, mentre que equips com el PSG o el Reial Madrid hauran de jugar-se seguir vius en la repesca.

En aquest sentit, el Barça, que va quedar segon en la lligueta per darrere del Liverpool, es va assegurar gairebé 45 milions d'euros en premis en aquesta edició actual de la Champions.

Lamine Yamal va valorar positivament la feina del Barça a Europa i no va dubtar ni un segon a l'hora de reaccionar a la situació del Reial Madrid, que disputarà la repesca. L'extrem dret del Barça Lamine Yamal va ser preguntat per la situació dels altres grans, al que va respondre deixant clar que "el favorit per a la Champions és el Barça". La resposta de Yamal també va venir acompanyada d'un altre missatge amb relació al seu futur, ja que el van arribar a vincular al Reial Madrid: "Només penso en jugar al Barça", va assegurar.

"El Barça és sempre favorit, per a mi és el millor club d'Europa. Estic content amb el segon lloc", va concloure Lamine Yamal, que va ser nomenat MVP d'un partit que es va tancar amb empat (2-2) al marcador. El Barça ja és equip de vuitens de final i els seus possibles rivals seran: PSG, Mònaco, Brest o Benfica.