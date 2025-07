Gran notícia! Segon fitxatge de l'Albacete al Bernabéu: se'n va amb Jesús Vallejo

L'Albacete Balompié ha donat un dels grans cops del mercat a LaLiga Hypermotion fitxant Jesús Vallejo procedent del Real Madrid. La seva arribada ha generat una enorme expectació a la ciutat. El defensor, que acabava contracte amb el conjunt blanc, ha optat per canviar l'Estadi Santiago Bernabéu per l'Estadi Municipal Carlos Belmonte.

Per a molts ha estat una sorpresa total. Ningú s'imaginava que Jesús Vallejo, amb passat en clubs com l'Eintracht, el Madrid o els Wolves, acceptaria signar per un equip de LaLiga Hypermotion. Tanmateix, el central aragonès ha valorat el projecte de l'Albacete i, sobretot, la possibilitat de sentir-se important.

La bogeria per Jesús Vallejo provoca un altre fitxatge de l'Albacete al Bernabéu

Després de diversos anys sense continuïtat, Jesús Vallejo ha triat un destí on pugui tornar a gaudir del futbol i de l'afecte dels aficionats. Una cosa que ha notat des del primer moment gràcies a la històrica presentació que ha tingut. I és que les imatges de Jesús Vallejo apareixent a les marquesines publicitàries d'Albacete s'han fet virals a les xarxes socials.

La ciutat s'ha bolcat amb el seu fitxatge. Desenes d'aficionats van sortir als carrers per veure en directe la seva posada de llarg amb els colors de l''Alba'. Jesús Vallejo ha tingut una rebuda digna d'una estrella del futbol i, vist el que s'ha vist, el club manxec vol repetir l'operació amb una altra incorporació treta directament del Bernabéu.

Veient l'impacte generat per Jesús Vallejo, el club manxec no s'ha aturat aquí. Segons informen diversos mitjans locals, l'Albacete està negociant ara amb el Real Madrid un segon traspàs. En concret, l'escollit és Lorenzo Aguado, lateral dret del filial blanc.

Lorenzo Aguado podria seguir els passos de Jesús Vallejo

Lorenzo Aguado necessita fer el salt al futbol professional. Es tracta d'un jugador amb molta projecció, que ha estat titular habitual al Castilla durant l'últim curs. Tanmateix, davant la manca d'oportunitats al primer equip del Real Madrid, la cessió sembla la via més lògica.

L'Albacete ho sap i ja ha contactat amb el seu entorn. No obstant això, no serà fàcil, ja que el Valladolid i el Mirandés també han mostrat un fort interès en el jove defensor. La gran basa dels manxecs és la presència de Jesús Vallejo.

La presència del central al vestidor podria ser clau per convèncer Lorenzo Aguado. A més, a Albacete estan convençuts que podrien oferir-li els minuts que necessita per créixer com a futbolista. Caldrà esperar per veure com evoluciona la negociació, però el que està clar és que l'Albacete vol continuar pescant al Bernabéu.

El fitxatge de Jesús Vallejo ha estat un cop sobre la taula. I si aconsegueixen tancar també la incorporació de Lorenzo Aguado, el mercat de l'Albacete serà un dels més ambiciosos de tota LaLiga Hypermotion.