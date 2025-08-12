Ni Vinícius Júnior ni Rodrygo: l'Aràbia Saudita pregunta per l'estrella del Reial Madrid
Amb Vinícius i Rodrygo generant molts dubtes, l'Aràbia Saudita apunta fort ara a una altra estrella merenga
El Real Madrid ha viscut un estiu amb molta activitat al mercat, reforçant diverses posicions clau i assegurant fitxatges estratègics de molt alt nivell. Tanmateix, tot i que el mercat segueix obert, en aquests moments la prioritat és l'operació sortida, una fase sempre complexa per a un club d'aquesta dimensió. La directiva sap que, per mantenir l'equilibri financer, serà necessari prendre decisions importants en les pròximes setmanes.
Vinícius Júnior i Rodrygo, dos talents en seriosos problemes
Un dels casos més mediàtics és el de Vinícius Júnior, la renovació del qual s'ha convertit en un pols amb el club. El brasiler ha demanat cobrar el mateix que Kylian Mbappé, però Florentino Pérez ha deixat clar que això no serà possible en el context actual. Aquesta postura ha aturat les negociacions i ha alimentat els rumors sobre un possible interès de l'Aràbia Saudita.
La situació de Rodrygo també és motiu de debat, ja que no sembla comptar amb tot el suport de Xabi Alonso per a aquesta temporada. Tot i que fa setmanes que és a la llista de possibles sortides, no ha arribat cap oferta que s'acosti a les pretensions econòmiques del Real Madrid. El seu futur segueix obert i no es descarta un moviment en els últims dies de mercat.
L'Aràbia Saudita mou fitxa: volen el millor del Real Madrid
Enmig d'aquesta incertesa, l'Aràbia Saudita ha decidit intervenir amb força, però no mirant cap a Vinícius Júnior o Rodrygo. Segons publica Defensa Central, l'objectiu saudita és Kylian Mbappé, l'estrella més valuosa del Real Madrid. Els inversors saudites saben que Florentino Pérez busca una venda d'alt impacte i estan disposats a trencar el mercat.
Les xifres que es manegen parlen d'uns 350 milions d'euros, una quantitat superior al que haurien ofert anteriorment per Vinícius Júnior. Es tracta d'una proposta històrica, la millor que ha arribat a mans de Florentino fins ara, cosa que demostra la capacitat econòmica sense límits de la lliga saudita. Tanmateix, en aquest cas, els diners no semblen ser suficients per convèncer ni el Real Madrid ni Kylian Mbappé, que només vol triomfar al Bernabéu.
Florentino Pérez ha descartat vendre Kylian Mbappé, a qui considera l'emblema esportiu i mediàtic del club, i el millor jugador de l'equip. El francès és clau en els plans a curt i llarg termini, i la seva continuïtat està fora de tot dubte: és un davanter TOP i seguirà molts anys. Per al Real Madrid, mentre Vinícius Júnior i Rodrygo puguin ser noms oberts a negociació, Mbappé segueix sent intocable.
