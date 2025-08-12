Ni Vinícius Júnior ni Rodrygo: Arabia Saudí pregunta por la estrella del Real Madrid

El Real Madrid ha vivido un verano con mucha actividad en el mercado, reforzando varias posiciones clave y asegurando fichajes estratégicos de muy alto nivel. Sin embargo, pese a que el mercado sigue abierto, en estos momentos la prioridad es la operación salida, una fase siempre compleja para un club de esta dimensión. La directiva sabe que, para mantener el equilibrio financiero, será necesario tomar decisiones importantes en las próximas semanas.

Vinícius Júnior y Rodrygo, dos talentos en serios apuros

Uno de los casos más mediáticos es el de Vinícius Júnior, cuya renovación se ha convertido en un pulso con el club. El brasileño ha pedido cobrar lo mismo que Kylian Mbappé, pero Florentino Pérez ha dejado claro que eso no será posible en el contexto actual. Esta postura ha detenido las negociaciones y ha alimentado los rumores sobre un posible interés de Arabia Saudí.

La situación de Rodrygo también es motivo de debate, ya que no parece contar con todo el respaldo de Xabi Alonso para esta temporada. Aunque lleva semanas en la lista de posibles salidas, no ha llegado una oferta que se acerque a las pretensiones económicas del Real Madrid. Su futuro sigue abierto y no se descarta un movimiento en los últimos días de mercado.

Arabia Saudí mueve ficha: quieren al mejor del Real Madrid

En medio de esta incertidumbre, Arabia Saudí ha decidido intervenir con fuerza, pero no mirando hacia Vinícius Júnior o Rodrygo. Según publica Defensa Central, el objetivo saudí es Kylian Mbappé, la estrella más valiosa del Real Madrid. Los inversores saudíes saben que Florentino Pérez busca una venta de alto impacto y están dispuestos a romper el mercado.

Las cifras que se manejan hablan de unos 350 millones de euros, una cantidad superior a lo que habrían ofrecido anteriormente por Vinícius Júnior. Se trata de una propuesta histórica, la mejor que ha llegado a manos de Florentino hasta la fecha, lo que demuestra la capacidad económica sin límites de la liga saudí. Sin embargo, en este caso, el dinero no parece ser suficiente para convencer ni al Real Madrid ni a Kylian Mbappé, que solo quiere triunfar en el Bernabéu.

Florentino Pérez ha descartado vender a Kylian Mbappé, a quien considera el emblema deportivo y mediático del club, y el mejor jugador del equipo. El francés es clave en los planes a corto y largo plazo, y su continuidad está fuera de toda duda: es un delantero TOP y seguirá muchos años. Para el Real Madrid, mientras Vinícius Júnior y Rodrygo puedan ser nombres abiertos a negociación, Mbappé sigue siendo intocable.