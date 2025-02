El mercado de fichajes de invierno de 2025 está a pocas horas de terminar y el Barça, encabezado por Joan Laporta, ya confirma que no habrá ningún fichaje de última hora. Durante este invierno, son varios los nombres que han ido sonando con fuerza para fichar por el Barça, pero Rashford y Asensio son, sin duda, los que más cerca han estado. Rashford y Asensio gustaban mucho al Barça y a Joan Laporta, pero el club culer no ha tenido margen salarial y, por ende, ambos han acabado fichando por el Aston Villa.

Joan Laporta no se quería precipitar y, por consiguiente, tampoco se ha vuelto loco para cerrar las llegadas de Rashford y de Marco Asensio, jugadores que habrían aterrizado como cedidos. Joan Laporta ya pasa página y se olvida por completo de Rashford y de Asensio: lo confirma cerrando el primer gran fichaje del verano, viene en junio de 2025, está cerrado. El Barça no ha querido apresurarse y ha priorizado las renovaciones de Gavi, Pedri y Ronald Araújo, algo que ha podido hacer tras regresar al 1:1 de LaLiga EA Sports.

El Barça de Joan Laporta encara la recta final del mercado de fichajes con un claro objetivo sobre la mesa: encarrilar el fichaje de un extremo izquierdo de máximo nivel. Los nombres de Marcus Rashford y Marco Asensio copan la actualidad del Barça, pero el club culer se ha olvidado de ellos y ya se centra en el mercado de verano. Joan Laporta busca olvidar el fichaje frustrado de Marcus Rashford y, por consiguiente, quiere cerrar el gran fichaje soñado: rechazará al PSG para llegar en junio de 2025, todo está pactado.

Primero fue Marcus Rashford y, horas más tarde, fue Marco Asensio, actual futbolista del PSG y que jugará cedido en el Aston Villa. Ambos atacantes, importantes a nivel mundial, sonaron para reforzar las filas del Barça, pero el fichaje soñado de Joan Laporta será otro totalmente diferente. Vendrá tras rechazar al PSG y, según ha podido saber 'e-Notícies', podría dejarse cerrado en estas próximas horas, aunque será oficial en junio de 2025, cuando termine la presente temporada oficial.

Marcus Rashford y Marco Asensio eran las dos grandes opciones del Barça para reforzarse antes del cierre del mercado de fichajes invernal, pero todo ha dado un giro de 180 grados. El Barça busca un extremo izquierdo que mejore la plantilla de Hansi Flick y Joan Laporta, líder total y absoluto de la nave culer, ya trabaja para cerrar el fichaje soñado. Joan Laporta no ha querido precipitarse y ha optado por olvidarse de Rashford y de Asensio: "no valen la pena, llegarían cedidos y ahora tampoco es momento de gastar", aseguran fuentes.

La temporada es larga y el Barça quería fichar, pero Joan Laporta ha puesto el freno y el club culer no cerrará ningún fichaje antes del cierre del mercado invernal. Bueno, más bien no cerrará nada para ahora, pues realmente el Barça sí que está cerca de confirmar un fichaje que sería para junio de 2025, salvo sorpresa y giro radical. Joan Laporta sigue liderando la nave culer y prueba de ello es que ha puesto el freno en este mercado de fichajes: mejor no hacer experimentos, se prepara el verano.

Ni Rashford ni tampoco Asensio: ambos llegan cedidos al Aston Villa inglés y, por lo tanto, no jugarán en el Barça de Flick. El Barça sí que tenía interés real en ellos, pero ningún jugador ha querido abandonar el barco y, por ende, el Barça no tenía margen salarial para ello. Ahora Joan Laporta ya pone el foco en el junio de 2025: se viene el extremo que más gusta al presidente, ni Rashford ni Asensio será culers a corto plazo.

Joan Laporta da por finalizado el mercado de fichajes de invierno, pero aprovechará estas últimas horas para negociar con el Athletic Club por Nico Williams, extremo navarro que será culer. Este digital puede confirmar que el pequeño de los hermanos Williams fichará por el Barça: ni Rashford ni Asensio, el elegido por Joan Laporta es el delantero del Athletic Club. El Barça, especialmente Joan Laporta, está siendo clave en la operación: Nico Williams da el 'sí, quiero' y vestirá los colores del Barça a partir del junio de 2025, ya confirmado.