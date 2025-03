Ni Raphinha ni Robert Lewandowski: nou soci per a Lamine Yamal, el Barça paga 60M

El Barça travessa un gran moment després de la seva important i soferta victòria davant el Benfica el passat dimecres. Raphinha va anotar el gol de la victòria, però la veritat és que tant Robert Lewandowski com Lamine Yamal també van tenir els seus destells. Sens dubte, l'aportació del trident ofensiu que ha format Flick està sent clau perquè el club català tingui opcions de guanyar títols a final de temporada.

Robert Lewandowski, amb la seva experiència i capacitat de definició, continua sent el líder de l'atac. Per la seva banda, Raphinha ha trobat la seva millor versió, sent crucial tant en gols com en assistències. Per últim, Lamine Yamal, la jove promesa, continua enlluernant amb el seu desbordament i la seva capacitat per marcar la diferència, malgrat la seva joventut.

No obstant això, malgrat el gran rendiment d'aquests tres jugadors, el FC Barcelona no es conforma. La directiva continua buscant maneres de reforçar la zona ofensiva i una de les prioritats és trobar un extrem esquerre. En aquest context, torna a sorgir amb força el nom de Nico Williams, el millor amic de Lamine Yamal, com a possible reforç per a l'atac.

El culebró de Nico Williams: de rebuig a desig

El fitxatge de Nico Williams pel Barça té un rerefons interessant. L'estiu passat, l'extrem de l'Athletic Club va estar molt a prop d'arribar a 'Can Barça'. No obstant això, va decidir quedar-se una temporada més a Bilbao, cosa que no va ser ben rebuda per Joan Laporta.

El president del Barça no va amagar la seva frustració davant la negativa de Nico Williams, especialment considerant l'interès mostrat pel club català. No obstant això, el desig del millor amic de Lamine Yamal d'unir-se al Barça continua vigent. Malgrat haver renovat el seu compromís amb l'Athletic, el jugador ha expressat la seva intenció de fer el següent pas en la seva carrera.

Segons apunten des de 'Carpetes Blaugranes', Nico Williams ha donat el seu vistiplau per unir-se al projecte del Barça, cosa que ha provocat que Flick també doni suport a l'operació. Un fitxatge que tindrà un cost de 60M i que provocarà canvis en la parcel·la ofensiva.

Nico Williams, nou soci per a Lamine Yamal

El Barça continua veient en Nico Williams una oportunitat ideal per reforçar la banda esquerra, un lloc en què l'equip necessita més profunditat. Si Raphinha cau lesionat, només Ferran Torres es postula com a substitut. I Flick, conscient de l'exigència a què està sotmès, considera que necessita més reforços.

En aquest sentit, l'arribada de Nico Williams seria una excel·lent notícia per a Hansi Flick, qui tindria una nova peça amb la qual dissenyar el seu pla ofensiu. A més, la seva connexió amb Lamine Yamal podria ser clau per al futur del Barça. Per això, el club català està disposat a pagar la seva clàusula de 60 milions aquest mateix estiu.