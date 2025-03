Ja és oficial, torna al Reial Madrid a l'estiu: Arda Güler ha de marxar, no jugarà

Arda Güler travessa un moment complicat en el Real Madrid. Després d'una temporada en què va deixar destells de qualitat, aquest curs no ha aconseguit guanyar-se la confiança d'Ancelotti: juga poc i, quan ho fa, no aconsegueix destacar. A més, les poques vegades que ha jugat ha estat assenyalat com un dels pitjors de l'equip, cosa que agreuja encara més la seva situació.

Aquest baix rendiment ha posat Arda Güler en una situació molt delicada dins del Real Madrid. Encara que el talent del turc és indiscutible, les oportunitats al Bernabéu són limitades i la seva falta de protagonisme és cada cop més evident. Les expectatives que havia generat el seu fitxatge s'han anat esvaint amb el pas de la temporada.

Per això, tot apunta que el seu futur al club podria estar en joc en el pròxim mercat d'estiu. I no només pel seu rendiment, ja que resulta que el Real Madrid ja té tancat el seu substitut. Ve d'Itàlia i costarà menys de 10 milions d'euros.

Arda Güler tindrà més competència

La situació d'Arda Güler es complicarà encara més amb la imminent arribada de Nico Paz, el talentós migcampista argentí de Como. El Real Madrid té una opció de compra de nou milions d'euros sobre el jugador, que està quallant una temporada excel·lent. Aquest acord s'activarà a l'estiu, cosa que farà que Nico Paz torni al Bernabéu per reforçar la medul·lar.

Amb l'arribada de Nico Paz, el Real Madrid sumarà encara més competència al centre del camp, on Modric i Bellingham ja es perfilen com a peces clau. Serà una gran opció per enllaçar el joc i assistir els davanters, cosa que limita encara més les oportunitats per a Arda Güler. Davant aquest escenari, el jove turc sap que el seu rol al camp podria reduir-se encara més, cosa que fa que la seva sortida sigui gairebé una certesa si desitja regularitat.

Arda Güler apunta lluny del Real Madrid

L'arribada de Nico Paz i la competència al centre del camp posen en dubte el futur d'Arda Güler en el Real Madrid. Encara que continua sent considerat un talent amb gran projecció, la seva falta de minuts i la seva inconsistència al camp han posat la seva permanència al club en risc. Si no aconsegueix recuperar el seu nivell i fer-se un lloc, Arda Güler podria veure's obligat a sortir a l'estiu.

Els rumors sobre una possible sortida ja han començat i s'espera que diversos equips d'Europa mostrin interès pel migcampista. No obstant això, tot dependrà de la decisió que prengui el Real Madrid, ja que la competència al centre del camp augmentaria amb el retorn de Nico Paz. El futur d'Arda Güler podria estar lluny del Bernabéu si no aconsegueix guanyar-se la confiança de Carlo Ancelotti a temps.