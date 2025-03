Ni PSG ni Liverpool, somia amb jugar al Barça: Deco accepta i paga 100M

Deco ha hagut d'anar de puntetes en els últims temps per tal d'aconseguir les millors opcions al menor preu possible. Recolzat per la directiva del Barça, el portuguès ha anat fent moviments meticulosament; alguns d'ells, no del tot encertats. Tot i així, els culers estan passant per un gran moment i tot apunta que això només acaba de començar.

El Barça, gràcies a les gestions dels últims temps, ja pot competir directament en el mercat de fitxatges amb els millors equips d'Europa. De fet, ara el projecte dels culers és un dels més prometedors de tot el continent. Deco, conscient del bon moment esportiu del club, té pensat reforçar encara més la plantilla amb un gran fitxatge de 100M.

Deco es posa el mono de treball

El Barça està passant per un gran moment i tothom ho està veient, però no sempre ha estat així. L'any passat, Xavi no va poder conformar un projecte, però sí que va posar els fonaments necessaris perquè Hansi Flick segueixi en la mateixa línia. De fet, si avui en dia hi ha tants canterans al primer equip és gràcies a l'antic entrenador.

Tot i així, malgrat el bon nivell dels canterans, Deco està fent tot el possible per portar els millors jugadors del món, cosa que no és gens senzilla. Vitor Roque, per exemple, és el cas més evident que no sempre es prenen les millors decisions. Ara que el Barça ha recuperat els seus diners, Deco vol competir amb el PSG i el Liverpool per una gran incorporació.

El director esportiu del FC Barcelona és conscient que Robert Lewandowski està encarant els seus últims anys en el futbol professional i està centrat a buscar un reemplaçament de qualitat. Havent sonat noms com Gyökeres, Jonathan David o Luis Díaz, Deco ja ha trobat la millor opció. Estem parlant de Alexander Isak, el '9' del Newcastle que porta 22 gols i 5 assistències en 31 partits.

Alexander Isak, el somni del Barça, de Deco i de molts més

El PSG i el Liverpool també van darrere d'Alexander Isak, així que el Newcastle inflarà molt el seu preu. Es parla que les garses no deixaran que marxi per menys de 100M, així que Deco haurà de vendre per poder assumir el seu fitxatge. En aquest sentit, els dos noms que més sonen per sortir del Barça són Christensen i Ansu Fati, que podrien deixar una bona quantitat de diners a les arques del club.

Encara és aviat per conèixer el desenllaç d'aquesta història, però sí que podem afirmar que l'interès de Deco en Alexander Isak és molt gran. El seu fitxatge suposaria un alleujament en termes de planificació esportiva, però també un repte per a Flick, ja que hauria de contentar Isak i Lewandowski, dos ariets de primer ordre mundial. Veurem què succeeix aquest estiu, encara que és evident que Alexander Isak serà el gran protagonista dels rumors més interessants: Barça, PSG i Liverpool, entre altres, volen fer-se amb els seus serveis.