Tretze vegades no és casualitat, Ter Stegen assumeix la realitat: 'Flick tenia raó'

La temporada 2024-2025 del Barça va començar amb un contratemps significatiu: la lesió de Ter Stegen. El capità i titular va patir una ruptura completa del tendó rotulià del genoll dret durant un partit a l'estadi de La Ceràmica el passat mes de setembre. Aquesta lesió el deixarà fora de competició durant un llarg període de temps, així que tot fa indicar que no tornarà fins a la pròxima temporada.

Davant l'absència de Ter Stegen, el nou entrenador del Barça, Flick, va confiar inicialment en Iñaki Peña per custodiar la porteria del club català. Peña, format a La Masia, va assumir la responsabilitat amb determinació. No obstant això, després d'un inoportú descuit abans de la Supercopa contra l'Athletic, on va arribar tard a una sessió prèvia, Flick va reconsiderar la seva estratègia.

L'arribada de Wojciech Szczęsny

En aquest context, Flick, en col·laboració amb el president Joan Laporta i el director esportiu Deco, va gestionar la incorporació de Wojciech Szczęsny. L'experimentat porter polonès havia anunciat la seva retirada mesos abans, però va acceptar el repte d'unir-se al Barça fins al final de la temporada 2024-2025.

Wojciech Szczęsny va debutar el 4 de gener de 2025 en un partit de Copa del Rei contra l'UD Barbastro que va culminar amb una victòria per 4-0 per al Barça. Des de llavors, ha estat una peça clau en la ratxa invicta de l'equip. Fins a la data, acumula tretze partits sense conèixer la derrota, amb onze victòries i dos empats.

Szczęsny, clau per al bon moment del FC Barcelona

La presència de Wojciech Szczęsny ha aportat solidesa i confiança a la línia defensiva del Barça. Ha mantingut la seva porteria a zero en set ocasions, destacant en encontres crucials. La seva experiència i lideratge han estat fonamentals per consolidar el bon moment de forma dels catalans, que tornen a ser líders a LaLiga.

A més, la seva capacitat per organitzar la defensa i la seva habilitat en el joc aeri han reduït la vulnerabilitat de l'equip en situacions de pilota aturada. Aquestes qualitats han estat reconegudes tant pel cos tècnic com pels seus companys. Sens dubte, Wojciech Szczęsny ha demostrat que Flick tenia raó quan li va entregar les claus de la porteria culer.

Mentrestant, Ter Stegen ha seguit de prop el rendiment de l'equip i ha elogiat la tasca de Szczęsny. L'alemany reconeix que la decisió de Flick d'incorporar el polonès ha estat encertada i beneficiosa per al club. Aquest suport reflecteix la professionalitat i el compromís de Ter Stegen amb el benestar de l'equip.