Va marxar del Barça-Real Societat molt enfadat: Hansi Flick no li fa ni cas, està fora

El passat diumenge, el Barça es va imposar amb autoritat a la Real Sociedad, aconseguint una victòria per 4-0 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest triomf va permetre al conjunt dirigit per Hansi Flick recuperar el lideratge de LaLiga, sumant 57 punts, un més que l'Atlético de Madrid i tres per sobre del Real Madrid. Sens dubte, una gran nit per als catalans, però que va quedar empanyada pel que va succeir a la banqueta culé.

El partit va començar amb intensitat per part de tots dos equips. No obstant això, l'expulsió d'Aritz Elustondo al minut 17 per una falta sobre Dani Olmo va deixar la Real Sociedad amb deu jugadors, condicionant la resta del partit. Els gols de Gerard Martín i de Marc Casadó a la primera meitat, seguits per les anotacions de Ronald Araújo i Robert Lewandowski a la segona, van segellar la contundent victòria.

Ara bé, tot i que va ser un partit realment plàcid, Hansi Flick va decidir no realitzar massa canvis. Una situació que va provocar l'empipament d'un dels jugadors del Barça que es va passar molta estona escalfant a la banda, però que no va jugar ni un sol minut.

Pablo Torre, una altra vegada sense jugar

Malgrat el resultat favorable, no tot va ser alegria en el conjunt culé. Pablo Torre, el jove migcampista càntabre de 21 anys, va viure una jornada frustrant. Tot i que el partit es presentava com una oportunitat perquè jugadors menys habituals sumessin minuts, Pablo Torre no va ser inclòs en la rotació de Hansi Flick.

Durant el partit, Pablo Torre va escalfar a la banda durant diversos minuts, esperant la seva oportunitat. No obstant això, Hansi Flick va optar per altres alternatives, deixant el jove centrecampista sense participació. Aquesta decisió va provocar que Pablo Torre abandonés l'estadi visiblement molest i decebut.

Manca d'oportunitats i futur incert

Des de la seva arribada al Barça el 2022 procedent del Racing de Santander, Pablo Torre ha tingut dificultats per consolidar-se en el primer equip. Tot i les seves destacades actuacions en categories inferiors i el seu potencial, les oportunitats sota la direcció de Hansi Flick han estat limitades. Aquesta temporada, ha acumulat set partits consecutius sense minuts, cosa que ha generat incertesa sobre el seu futur al club.

Davant la manca de protagonisme, Pablo Torre i el seu entorn estarien considerant una sortida en el pròxim mercat d'estiu. La prioritat del jugador és trobar un equip que li ofereixi continuïtat i confiança per desenvolupar la seva carrera. No es descarta una cessió o un traspàs definitiu, ja que diversos clubs, tant de LaLiga com de l'estranger, han mostrat interès en els seus serveis.