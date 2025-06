Confirmat, ni Barça ni Arsenal, Nico Williams sorprèn tothom: 'Me'n vaig al...'

La situació amb Nico Williams és realment inestable i el tren del Barça, que ell ja sabia que només passava una vegada, no ha tornat. L'extrem va preferir quedar-se al que era el club de la seva vida i per això va perdre una de les millors oportunitats possibles. Paral·lelament, els catalans estan en un gran moment i tot apunta que aniran a més.

De fet, el joc del Barça no para de millorar i podríem afirmar que és gràcies al millor fitxatge del passat mercat: Hansi Flick. L'entrenador ha fet que l'equip funcioni com una màquina ben greixada i els resultats són sorprenents. Nico Williams ja sap que no tindrà lloc al Barça, però tampoc a l'Arsenal, l'altre gran interessat a fer-se amb els seus serveis.

Sorgeix un nou interessat en Nico Williams

Nico Williams es va col·locar al radar de diversos dels conjunts més grans l'any passat gràcies a la seva gran Eurocopa. L'extrem de l'Athletic Club va enlluernar el món sencer amb els seus regateigs i gols, però tot ha anat a menys aquest any. Va començar la temporada amb una lesió i no ha mostrat el seu millor rendiment, però el que està clar és que qualitat no li falta.

De fet, l'esperança que tenen en ell diversos dels grans no ha marxat i el Bayern de Munic s'ha situat el primer a la llista de favorits. Segons apunta el mitjà SkySport, els alemanys estan en negociacions amb Nico Williams i sembla que van vent en popa. El Bayern s'ha avançat a l'Arsenal.

Alhora, el Barça s'ha baixat de la subhasta per Nico Williams perquè Raphinha ha mostrat un gran nivell; Deco pensa que hi ha millors opcions. El FC Barcelona està especialment interessat en Luis Díaz i tot apunta que serà el davanter colombià per qui els catalans lluitaran.

Les negociacions del Bayern de Munic amb Nico Williams

Per ara, les negociacions de Nico Williams amb el Bayern estan anant bé i el davanter ha rebaixat les seves exigències, que no eren poques. Segons apunta el mitjà esmentat anteriorment, Nico està demanant entre 7 i 8 milions d'euros nets. Els alemanys estan conformes amb la petició, així que només sembla qüestió de temps.

Tot i que encara no podem donar res per fet, pot ser que hi hagi una gran sorpresa en aquest mercat de fitxatges. Paral·lelament, el Barça segueix el seu camí i seran altres reforços els que aterrin a la Ciutat Comtal.