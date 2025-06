Jules Koundé va per Deco perquè admeti el seu error: «Vas deixar escapar el millor»

Jules Koundé ha estat un dels pilars més importants del Barça des de la seva arribada. La seva adaptació com a lateral dret ha estat perfecta i s'ha guanyat la confiança de Hansi Flick. Fins a la seva lesió, va ser el jugador més utilitzat pel tècnic alemany.

El rendiment de Koundé ha estat clau en defensa, però també ha aportat en atac amb assistències i gols. La seva versatilitat li ha permès adaptar-se a diverses posicions i guanyar-se el respecte dels seus companys. Ara, el seu nom ha adquirit protagonisme a Europa.

L'interès d'Europa i la postura de Deco

Koundé ha atret l'interès de grans clubs europeus com Chelsea i PSG. Aquests equips saben que la seva venda podria deixar entre 80 i 100 milions d'euros al Barça. Tanmateix, Deco ha estat ferm en la seva postura: "Koundé no es mou"

El director esportiu del Barça considera Koundé una peça intocable. La seva qualitat i compromís amb el club el converteixen en un jugador imprescindible per al futur de l'equip. Deco sap que el francès és molt més que un futbolista.

Jules Koundé fa veure a Deco el seu error

Fa un any, Deco va tenir l'oportunitat de fitxar Desiré Doué, jove promesa del Stade Rennais. Tanmateix, va decidir apostar per Dani Olmo, pensant que la seva experiència seria més útil. I això que Jules Koundé, company de selecció de Doué, va avisar el director esportiu culer.

Doué, que va fitxar pel PSG per només 5 milions més que Olmo, s'ha convertit en una de les grans revelacions del futbol. Olmo no ha tingut el mateix impacte, cosa que ha fet que Deco es qüestioni la seva decisió. L'error s'ha tornat evident amb el pas del temps.

La reflexió de Deco

Deco sap que es va equivocar i aprendrà de l'experiència. Jules Koundé i altres jugadors solen fer recomanacions de fitxatges no tan coneguts que poden donar els seus fruits. No hi ha millor exemple que el de Desiré Doué.

El Barça va estar molt a prop d'executar el seu fitxatge l'estiu passat, però finalment l'escollit va ser Dani Olmo. Una decisió que ara Deco lamenta, ja que ha comprovat de primera mà que Doué pot ser una estrella mundial. A més, la posició en què juga el francès és la que el director esportiu del FC Barcelona pretén reforçar aquest estiu, per la qual cosa l'error podria considerar-se doble.