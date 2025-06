Oficial, el Barça tanca un fitxatge completament gratuït: Hansi Flick ha donat l'ordre

La direcció esportiva del Barça està preparant la nova temporada amb l’objectiu d’intentar reforçar la plantilla i fer-la més competitiva. Hansi Flick vol repetir els èxits d’aquesta temporada sabent que no serà gens fàcil. Són molts els jugadors que han rendit per sobre de les expectatives i que podrien baixar el seu rendiment en la seva segona temporada.

El tècnic alemany vol evitar qualsevol relaxació i ja ha pres la primera decisió en aquest sentit. Hansi Flick ha donat l’ordre que la nova joia de La Masia passi a formar part del primer equip. Parlem de Jofre Torrents, que amb només 18 anys està trucant amb força a la porta del primer equip.

Els tècnics de La Masia veuen en Jofre Torrents una projecció similar a la de Cubarsí o Lamine: és per això que Flick se l’endurà a la gira asiàtica. La idea és donar-li minuts als amistosos que es disputaran al Japó i Corea del Sud. La seva renovació va ser anunciada fa uns dies i el jugador del planter estarà lligat a l’entitat blaugrana fins al 2028.

Confiança plena en Jofre Torrents

Els tècnics del futbol base blaugrana en parlen meravelles de Jofre Torrents, assegurant que té un nivell tècnic exquisit que el converteix en un lateral amb gran capacitat per desequilibrar en atac. Les seves condicions físiques imponents el converteixen en un jugador molt perillós per la potència i explosivitat en les seves incursions ofensives. Jofre es caracteritza per tenir una esquerra de seda que utilitza per driblar, assistir i xutar amb potència i tècnica exquisida.

Jofre Torrents és de la mateixa generació que Lamine Yamal i Pau Cubarsí, però el 2023 va patir una greu lesió de lligaments creuats. Aquest greu contratemps va frenar la seva progressió, però un cop superat el tràngol de la lesió la idea del cos tècnic és que sigui el suplent d’Alejandro Balde. Hansi Flick ha seguit molt de prop la seva evolució i considera que ja està preparat per fer el salt.

Jofre Torrents 2025 - Defensive Skills, Tackles & Runs

Jofre Torrents estarà a la pretemporada del primer equip

La decisió del staff tècnic està més que presa i Jofre Torrents farà la pretemporada completa en dinàmica de primer equip. La gira asiàtica que el Barça realitzarà servirà a Hansi Flick per donar-los minuts i comprovar el seu nivell amb la primera plantilla. El staff tècnic ha dissenyat també un pla físic detallat per al jove lateral.

Com que és un jugador encara en formació, l’objectiu és que es personalitzi un pla físic per dotar-lo de més múscul. Aquest mateix pla es va aplicar a jugadors com Pau Cubarsí o Lamine Yamal en el seu dia. Gran oportunitat per a Jofre Torrents, que ha de continuar creixent com a futbolista per poder convèncer Flick que en un futur immediat pugui comptar amb ell si el necessiten.