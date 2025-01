Ni Neymar ni Rafael Leao, el Barça tanca un fitxatge avalat per Andreas Christensen

Andreas Christensen, defensa central danès, està vivint els seus últims dies com a jugador del Barça, segons ha pogut saber 'e-Notícies' aquest mateix dimarts al matí. El Barça necessita marge salarial per fitxar un extrem i, per tant, està estudiant la venda d'Andreas Christensen, central danès, per poder tancar una nova arribada en aquest mercat. El Barça no volia vendre Andreas Christensen, però Ansu Fati ha decidit no sortir cedit i la via de vendre el defensa és l'única possible per fitxar talent ofensiu.

Un cop es tanqui la venda d'Andreas Christensen, que té moltes opcions de tornar a la Premier, el Barça anirà a per un extrem sorpresa: ni Neymar ni Rafael Leao. Tot i que els noms de Neymar i de Rafael Leao van agafar força per reforçar l'extrem esquerre del Barça, cap dels dos acabarà fitxant pel Barça. Rafael Leao genera més consens que Neymar, però el Barça necessita moure fitxa en aquest mercat de fitxatges d'hivern i l'extrem portuguès no sortirà del Milan de cap de les maneres.

És, per tot l'anteriorment esmentat, que el Barça apostarà per vendre Andreas Christensen, qui està a favor de sortir del club culer a causa de la seva falta de minuts importants. Andreas Christensen considera que hi ha molta competència i que aquest mercat de fitxatges d'hivern pot ser una bona oportunitat per tornar a Anglaterra, on va fer carrera amb el Chelsea. El Barça confirma que la venda d'Andreas Christensen servirà perquè es pugui fitxar el nou davanter: ni Neymar ni Rafael Leao, és encara molt millor i arribarà totalment gratis.

Andreas Christensen ho accepta i el Barça fitxa en aquest mercat de fitxatges: possible debut a la Copa del Rei

El Barça no volia vendre Andreas Christensen i l'escollit per sortir i generar una mica de marge salarial era Ansu Fati, però l'espanyol ha decidit quedar-se al Barça. Davant aquesta complicada situació, Andreas Christensen ha fet un pas endavant i, a causa de la seva situació a l'equip, s'ha ofert per sortir del Barça en aquest mercat hivernal. El Barça no contemplava la venda d'Andreas Christensen, però fonts del club culer asseguren que "és el moment de vendre el danès per poder fitxar el davanter que vol Flick".

El futur d'Andreas Christensen al Barça era incert, però sembla que tot està més a prop de resoldre's: el Barça vol vendre el danès aquesta mateixa setmana, tot està encaminat. Segons ha pogut confirmar 'e-Notícies', el Barça acceptarà uns 10 milions d'euros per Andreas Christensen, jugador que va arribar gratis del Chelsea fa 2 temporades. L'operació es tancarà amb algun club de la Premier League, però encara no s'ha confirmat el seu destí final, que servirà perquè el Barça fitxi l'extrem esquerre definitiu.

Ni Neymar ni Rafael Leao, el Barça tanca un fitxatge avalat per Andreas Christensen

Neymar i Rafael Leao van estar a la llista de possibles fitxatges del Barça, però Joan Laporta ja s'ha oblidat dels dos i ja pensa en tancar l'extrem definitiu. Neymar, ja al Santos, està totalment descartat per la seva condició física i nivell actual i Rafael Leao podria ser una opció, però no per aquest mercat de fitxatges d'hivern. El Barça ha decidit mirar endavant i, per tant, ja pensa en tancar l'arribada d'un extrem esquerre que arribarà cedit i avalat pel danès Andreas Christensen.

El mercat de fitxatges es tanca aquest proper 3 de febrer de 2025, per la qual cosa el Barça vol deixar-ho tot llest abans que acabi aquesta setmana. El primer pas és confirmar la venda d'Andreas Christensen, que servirà perquè el Barça tingui diners i marge salarial per poder fitxar l'extrem esquerre desitjat per Flick. El Barça també va sondejar la possibilitat de fitxar Marcus Rashford, però ha quedat descartada pel seu elevat sou, proper als 400.000 euros setmanals.

Ni Neymar ni Rafael Leao: l'últim fitxatge del Barça arribarà cedit fins a final de temporada i vindrà avalat per la venda d'Andreas Christensen. El Barça s'oblida de Neymar i de Rafael Leao i posa el focus en un extrem del Manchester City que no compta per a Pep Guardiola: Jérémy Doku, de 22 anys. Doku va ser ofert al Barça i, a diferència de Rashford, el belga sí que encaixa en el marge salarial: el Barça vendrà Christensen per fitxar l'extrem esquerre del City.