Sorpresa, gir de 180 graus, toc d'atenció a Íñigo Martínez: 'Vull que es...'

Íñigo Martínez s'ha convertit en el millor soci de Cubarsí al centre de la defensa del Barça. El basc travessa el moment més dolç de la seva dilatada trajectòria com a professional i s'ha guanyat un lloc com a titular en els plans de Flick. La seva contundència, sumada a la seva capacitat de lideratge, li ha servit per ser considerat un dels pilars del vestidor.

No obstant això, res és etern. Íñigo Martínez semblava inamovible, però una inoportuna lesió l'ha tornat a la realitat. Actualment, el '5' del Barça es troba en procés de recuperació i el seu retorn està previst per a mitjans del mes de febrer, cosa que obre la porta a altres companys.

En aquest sentit, després de la continuïtat assegurada d'Araújo i la tornada de Christensen, Íñigo Martínez semblava que podia perdre la titularitat. Ara bé, després del partit contra el València, sembla que cap dels dos posarà en problemes el defensa basc. I és que Flick té molt clar per qui apostar ara que Íñigo està de baixa.

Íñigo Martínez segueix de prop el Barça-València i al·lucina

Ahir, el Barça es va imposar amb molta solvència al València en un partit ple de gols. En total, 8 gols que van servir perquè l'afició culer marxés de Montjuïc amb un somriure d'orella a orella. Això sí, després del festí, Flick va aparèixer davant dels mitjans per llançar un seriós avís a Íñigo Martínez.

En concret, el tècnic del Barça va voler enaltir la figura d'Eric García, qui semblava estar més fora que dins fa alguns dies. L'ex del Girona va aparèixer com a titular contra el València després del seu gol a la Champions i va demostrar que està llest per ser titular al FC Barcelona. De fet, Flick el va posar pels núvols al final dels 90 minuts i va deixar molt clara la seva opinió sobre el futur del defensa català: "Vull que es quedi".

Per tant, sembla que Flick decidirà entre Íñigo Martínez i Eric García qui ha de ser el complement de Pau Cubarsí. Amb Araújo i Christensen en segon pla, el basc i el català seran els que es disputaran la titularitat en els partits més exigents. I és que mentre Íñigo aporta experiència i lideratge, el perfil d'Eric encaixa molt més en la idea de joc de Hansi Flick.

De fet, per acabar, Flick no va dubtar a elogiar Eric García després de la seva actuació contra el València: "Sé que vol jugar més i va rendir molt bé. Ens va donar l'estabilitat que necessitem i va estar bé amb la pilota en cada jugada. Pot jugar en diferents posicions i va mostrar el bo que és".