Lamine Yamal i Nico Williams tenen una gran relació d'amistat, però l'extrem del Barça no ha dubtat ni un segon a l'hora de perjudicar el seu col·lega. Lamine Yamal ja és un dels grans reclams del Barça a nivell esportiu i econòmic i, per tant, també té molta capacitat per convèncer grans estrelles. De fet, per ser més concrets, Lamine Yamal ha estat l'encarregat de convèncer l'últim fitxatge del Barça, que provocarà que Nico Williams es quedi a l'Athletic Club.

El Barça diu adeu a Nico Williams, Lamine Yamal el traeix tancant un fitxatge descomunal: "Cedit o fitxat, veurem què..."

Oficial, Lamine Yamal el convenç i fitxa pel Barça ara: 'Adeu Nico Williams...'

Al Barça li encanta Nico Williams, però fonts del club culer reconeixen que "el seu fitxatge en aquest mercat de fitxatges d'hivern és impossible", per la qual cosa toca passar pàgina. Lamine Yamal ha entrat en acció i ha convençut una estrella de la Premier League, que fitxaria pel Barça en qualitat de cedit amb opció de compra no obligatòria. El fitxatge està pràcticament confirmat: no és Marcus Rashford, però és un extrem de molt nivell i potència física que, per salari, s'adapta al marge salarial culer.

Lamine Yamal ja l'ha convençut i ara només falta que el Barça i el Fulham FC anglès es posin d'acord per al traspàs. El Barça, gràcies a Lamine Yamal, s'oblida de Nico Williams i posa el focus en Adama Traoré, extrem espanyol que ja va jugar cedit al Barça de Xavi Hernández. L'actitud d'Adama va ser espectacular, motiu pel qual el Barça, convençut per Lamine Yamal, vol apostar una vegada més per l'internacional amb Espanya format a la Masia.