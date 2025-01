Aràbia Saudita ofereix 50 milions! Joan Laporta accepta, adeu Barça, Flick s'ho pensa

La planificació esportiva del Barça està en mans de Joan Laporta i Hansi Flick, que busquen equilibrar resultats i finances. Tots dos treballen amb una llista de noms clau que podrien sortir o arribar al club en el pròxim mercat. Aquesta estratègia se centra a assegurar el futur esportiu sense comprometre l'estabilitat econòmica.

Un dels noms més destacats en aquesta planificació és Ansu Fati, que sembla estar en la rampa de sortida. Malgrat el seu talent, el seu protagonisme en l'equip ha disminuït, cosa que el converteix en una opció per generar ingressos. Però ara, un altre nom rellevant ha sorgit en les últimes hores: Robert Lewandowski.

La milionària oferta des d'Aràbia Saudita per Robert Lewandowski

El davanter polonès ha estat el focus d'una inesperada oferta d'Aràbia Saudita. El club interessat estaria disposat a pagar 50 milions d'euros per Robert Lewandowski, una xifra que ha sorprès la directiva blaugrana. Aquesta quantitat, per un jugador de 36 anys, seria difícil de rebutjar per a Joan Laporta.

El president del Barça veu aquesta oferta com una oportunitat única per sanejar els comptes del club. No obstant això, no tots estan convençuts que sigui una bona idea. Flick, l'entrenador, té dubtes sobre la possibilitat de desprendre's de la seva principal referència ofensiva.

Els dubtes de Flick sobre la sortida de Robert Lewandowski

Per a Flick, Robert Lewandowski és un jugador essencial en el seu esquema de joc. La seva capacitat golejadora i experiència el converteixen en un pilar fonamental en la davantera del Barça. Perdre'l significaria un desafiament complicat per mantenir la competitivitat de l'equip en totes les competicions.

Encara que l'oferta de 50 milions és temptadora, Flick considera que substituir el polonès amb un davanter de nivell similar no serà senzill. A més, en plena temporada, un moviment com aquest podria desestabilitzar el vestidor. Per aquestes raons, l'entrenador alemany sembla inclinat a rebutjar la proposta.

Què passarà amb Robert Lewandowski?

Malgrat la magnitud de l'oferta, el més probable és que Joan Laporta decideixi mantenir Robert Lewandowski a la plantilla. La directiva i Flick coincideixen que, a curt termini, és més beneficiós comptar amb el davanter. No obstant això, aquesta oferta reflecteix la capacitat d'atracció que el futbol saudita està exercint sobre grans figures.

El futur de Robert Lewandowski encara no està definit. Però, per ara, tot apunta que seguirà sent la principal referència ofensiva del Barça. La decisió final dependrà de com Joan Laporta i Flick equilibrin les necessitats econòmiques i esportives del club.