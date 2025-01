Confirmat, el Barça el vigila: Andreas Christensen té la clau perquè vingui

Bones notícies per a Hansi Flick i el Barça, el central danès Andreas Christensen ha rebut l'alta mèdica després de ser baixa durant diversos mesos. Recordem que el danès va haver de passar per quiròfan i la seva tornada als terrenys de joc es va demorar per dos mesos més. Christensen va optar per una teràpia regenerativa cel·lular que li van fer als tendons de tots dos peus amb la qual espera finalitzar amb aquests problemes d'una vegada.

Andreas Christensen és de tornada, la temporada passada, el central va ser important en l'equip, disputant 30 encontres i es va convertir en un jugador polivalent. Xavi Hernández el va utilitzar sovint com a pivot defensiu a causa dels problemes del Barça en aquesta posició i el danès va respondre satisfactòriament. La tornada del danès coincideix amb la lesió del basc Iñigo Martínez, el qual, s'estima estarà de baixa al voltant de 4 setmanes.

Christensen esperarà la seva oportunitat, la baixa d'Iñigo ha estat coberta per Ronald Araújo que està fent parella en l'eix amb el jove Cubarsí. Encara que el Barça ha tornat a la norma de l'1:1, Christensen estaria en la rampa de sortida del club a causa de la gran competència en la demarcació. L'arribada de l'alemany Jonathan Tah el pròxim estiu, complica encara més la continuïtat de l'internacional danès al Barça.

La sortida de Christensen

La direcció esportiva del Barça estaria per la labor de buscar una sortida al central danès. La recent renovació d'Araújo i l'acord amb Jonathan Tah, central del Leverkusen, fan molt complicada la seva continuïtat de cara a la pròxima temporada. A més, el club desitja alliberar massa salarial per afrontar fitxatges objectiu en altres zones del camp.

Encara que Hansi Flick valora la figura de Christensen, entén que amb l'arribada de Tah el pròxim estiu, l'eix central queda perfectament cobert. El danès continua tenint un bon cartell a la Premier League i el Barça estarà atent a totes les possibles ofertes que pugui rebre pel central. Christensen té contracte en vigor amb el Barça fins al juny de 2026, el club pretén realitzar un traspàs el pròxim estiu per poder generar un ingrés econòmic.

El Barça monitora Dean Huijsen

Huijsen s'ha convertit en el jugador revelació de la temporada 2024-25 a la Premier, a les files del Bournemouth sota les ordres d'Andoni Iraola. El central neerlandès té també la nacionalitat espanyola atès que va estar molts anys a la pedrera del Màlaga des de ben jove. Finalment, va ser fitxat per la Juventus de Torí, i després de diverses cessions, el Bournemouth anglès va apostar pel central fitxant-lo per 6 temporades a canvi de 15M Euros.

Als seus 19 anys, Huijsen està demostrant una gran qualitat sobre els terrenys de joc per la seva gran capacitat tècnica per a la sortida de la pilota. Huijsen també atresora una gran qualitat a l'hora de sumar-se a l'atac mostrant una excel·lent pegada i el seu domini del joc aeri gràcies a la seva envergadura 1,97mts. Totes aquestes qualitats no han passat desapercebudes a Europa pels grans de les diverses lligues europees.

Es rumoreja que el Real Madrid estaria seguint els moviments del jove central així com el Barça. La possible sortida a l'estiu de Christensen podria provocar que el Barça decidís moure fitxa per fer-se amb els serveis d'aquest prometedor central. Huijsen ja ha representat Espanya amb la Sub-21 i no és la primera vegada que estaria a l'agenda de futuribles del Barça.