Ni Lewandowski ni Ter Stegen, Aràbia ofereix molts diners al Barça: 'Venen a per...'

En els últims anys, Aràbia Saudita ha revolucionat el mercat de fitxatges amb inversions milionàries per atreure les grans estrelles del futbol. La seva lliga ha crescut de manera exponencial, assegurant incorporacions de molt renom i multiplicant exponencialment el nivell de competitivitat. Amb un suport financer gairebé il·limitat, els clubs saudites han posat la mira en alguns dels millors jugadors del món.

El FC Barcelona no ha quedat fora del radar del país asiàtic, que busca reforçar la seva lliga amb futbolistes d'elit. En aquest sentit, des d'Aràbia Saudita ja han realitzat moviments per temptar jugadors com Lewandowski o Ter Stegen oferint contractes desorbitats. Tanmateix, els diners dels nous rics del futbol no tenen fi i no es cansen d'intentar-ho: en aquesta ocasió, venen a per el jugador més decisiu del Barça.

Primer Lewandowski, després Ter Stegen, i ara...

Robert Lewandowski i Marc-André ter Stegen han estat dos dels grans objectius dels clubs saudites. Tant el davanter polonès com el porter alemany han rebut propostes multimilionàries per fer les maletes i posar rumb a la lliga d'Aràbia. Ara, en canvi, l'Al-Hilal prepara una descomunal oferta per un altre dels integrants del trident ofensiu del Barça.

Ara bé, lluny de rendir-se després dels dos rebutjos ja comentats, l'interès d'Aràbia Saudita pel Barça continua en augment. De fet, el seu nou objectiu és Raphinha, un futbolista que s'ha convertit en peça clau en l'equip de Hansi Flick. El seu gran rendiment ha cridat l'atenció de l'Al-Hilal, que està disposat a fer un esforç econòmic sense precedents.

L'oferta de l'Al-Hilal per Raphinha

El club saudita, que ja compta amb estrelles de talla mundial, busca un jugador diferencial per reforçar el seu atac. Després de la sortida de Neymar, l'Al-Hilal vol cobrir el seu lloc amb un extrem de qualitat i experiència. Raphinha compleix amb aquest perfil i s'ha convertit en el candidat ideal per ocupar aquesta vacant.

Segons informacions recents, l'oferta saudita per Raphinha seria històrica i, encara que no ha transcendit la xifra, oferiria al jugador un salari completament impossible d'igualar a Europa. El conjunt de Riad considera que el brasiler pot marcar la diferència en la seva lliga i reforçar la seva plantilla amb un jugador de primer nivell. Aquesta ofensiva ha encès les alarmes al Barça, que ara haurà de prendre una decisió important sobre el futur del seu gran referent ofensiu.