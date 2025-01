Ni Lewandowski ni Ter Stegen, Arabia ofrece mucho dinero al Barça: 'Vienen a por...'

En los últimos años, Arabia Saudí ha revolucionado el mercado de fichajes con inversiones millonarias para atraer a las grandes estrellas del fútbol. Su liga ha crecido de manera exponencial, asegurando incorporaciones de mucho renombre y multiplicando exponencialmente el nivel de competitividad. Con un respaldo financiero casi ilimitado, los clubes saudíes han puesto la mira en algunos de los mejores jugadores del mundo.

El FC Barcelona no ha quedado fuera del radar del país asiático, que busca reforzar su liga con futbolistas de élite. En este sentido, desde Arabia Saudí ya han realizado movimientos para tentar a jugadores como Lewandowski o Ter Stegen ofreciendo contratos desorbitados. Sin embargo, el dinero de los nuevos ricos del fútbol no tiene fin y no se cansan de intentarlo: en esta ocasión, vienen a por el jugador más decisivo del Barça.

Primero Lewandowski, después Ter Stegen, y ahora...

Robert Lewandowski y Marc-André ter Stegen han sido dos de los grandes objetivos de los clubes saudíes. Tanto el delantero polaco como el portero alemán han recibido propuestas multimillonarias para hacer las maletas y poner rumbo a la liga de Arabia. Ahora, en cambio, el Al-Hilal prepara una descomunal oferta por otro de los integrantes del tridente ofensivo del Barça.

Ahora bien, lejos de rendirse tras los dos rechazos ya comentados, el interés de Arabia Saudí por el Barça sigue en aumento. De hecho, su nuevo objetivo es Raphinha, un futbolista que se ha convertido en pieza clave en el equipo de Hansi Flick. Su gran rendimiento ha llamado la atención del Al-Hilal, que está dispuesto a hacer un esfuerzo económico sin precedentes.

La oferta del Al-Hilal por Raphinha

El club saudí, que ya cuenta con estrellas de talla mundial, busca un jugador diferencial para reforzar su ataque. Tras la salida de Neymar, el Al-Hilal quiere cubrir su puesto con un extremo de calidad y experiencia. Raphinha cumple con este perfil y se ha convertido en el candidato ideal para ocupar esa vacante.

Según informaciones recientes, la oferta saudí por Raphinha sería histórica y, aunque no ha trascendido la cifra, ofrecería al jugador un salario completamente imposible de igualar en Europa. El conjunto de Riad considera que el brasileño puede marcar la diferencia en su liga y reforzar su plantilla con un jugador de primer nivel. Esta ofensiva ha encendido las alarmas en el Barça, que ahora deberá tomar una decisión importante sobre el futuro de su gran referente ofensivo.