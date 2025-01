Yamal i Raphinha ho assumeixen, Luis Enrique vol el fitxatge: adeu, Barça; hola, PSG

El FC Barcelona continua buscant l'equilibri que li permeti consolidar-se com un equip competitiu. Sota la direcció de Hansi Flick, la plantilla ha mostrat moments de brillantor, però també una dependència preocupant de jugadors clau com ara Lamine Yamal. La manca d'eficàcia en atac quan el jove no està disponible és un dels grans reptes per al tècnic alemany.

A més, els últims partits han evidenciat un altre problema: la sequera golejadora de Lewandowski. Encara que el polonès continua sent una figura important, la seva falta d'encert preocupa tant al cos tècnic com a l'afició. A causa d'això, la directiva ja ha iniciat moviments a la recerca de jugadors que reforcin la parcel·la ofensiva.

En concret, l'objectiu principal de Laporta i Deco de cara a 2025 és acompanyar com cal Lamine Yamal i Raphinha quan Lewandowski no hi sigui o necessiti descansar. I, per aconseguir-ho, els directius del club català han preparat una àmplia llista de candidats. Això sí, la sorpresa al Barça ha estat majúscula després d'assabentar-se que Luis Enrique i el PSG tenen el mateix pla.

Lamine Yamal i Raphinha ho assumeixen: Luis Enrique demana el seu fitxatge; adeu al Barça, hola al PSG

Amb Lamine Yamal establert com a futur del Barça i Raphinha demostrant que pot arribar a ser candidat a la Pilota d'Or, totes les mirades assenyalen Lewandowski. El polonès, amb 36 anys, no podrà continuar jugant eternament i la directiva culer ja busca solucions. Han sonat noms com ara Haaland o Gyökeres, però el gran favorit és Alexander Isak.

El '9' del Newcastle s'adapta bé a les necessitats del Barça i encaixaria com l'anell al dit en l'estil que Flick busca implantar. La seva velocitat, tècnica i capacitat per definir el convertien en un candidat ideal. Sens dubte, Alexander Isak seria un complement perfecte perquè Lamine Yamal i Raphinha continuïn rendint a bon nivell.

Tanmateix, les opcions del FC Barcelona d'aconseguir Alexander Isak s'han complicat. La raó és que Luis Enrique i el PSG han pres la davantera en les negociacions amb el Newcastle. En concret, el club parisenc estaria disposat a fer una oferta molt elevada per tancar el fitxatge del suec, cosa que l'allunyaria definitivament de l'òrbita culer.

I ara què?

El mercat de fitxatges del 2025 es presenta com una oportunitat, però també un desafiament per al Barça. La capacitat financera limitada del club dificulta competir amb ofertes d'equips com el PSG. Malgrat això, Joan Laporta no perd l'esperança en trobar un davanter que aporti solucions per acompanyar Lamine Yamal i Raphinha.

Amb la carrera per Alexander Isak pràcticament perduda, el Barça haurà d'explorar unes altres opcions. Trobar un '9' amb capacitat golejadora serà clau per evitar que els problemes ofensius continuïn llastant l'equip. Per la seva banda, Flick confia que la directiva pugui tancar algun traspàs que permeti augmentar el nivell de competència per a Lewandowski.

La situació actual del FC Barcelona exigeix moviments estratègics. L'objectiu no només és trobar un davanter que aporti gols, sinó també algú que encaixi en l'esquema i ofereixi garanties a llarg termini. Lamine Yamal i Raphinha ho necessiten.