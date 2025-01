Confirmació oficial, Carlo Ancelotti ja té successor: 'El Real Madrid fitxarà a...'

El Real Madrid necessita solucions urgents i efectives per capgirar la truita després dels últims esdeveniments. La derrota a la final de la Supercopa ha deixat els blancs tocats anímicament i amb la necessitat de corregir el rumb. En aquest context, Carlo Ancelotti té la missió de donar un gir a la situació per mantenir el Real Madrid competitiu en totes les competicions.

Mentrestant, a les oficines de Chamartín, Florentino Pérez treballa per garantir el futur del Real Madrid. El president blanc es reunirà amb Carlo Ancelotti per avaluar la possibilitat d'acudir al mercat d'hivern. No obstant això, la seva primera decisió oficial no té res a veure amb la present temporada, sinó amb l'inquilí de la banqueta per a la pròxima campanya.

Florentino Pérez fa el pas

Tot i que Florentino Pérez i Carlo Ancelotti mantenen una excel·lent relació, el president del Real Madrid està obligat a sacsejar l'arbre. L'arribada de Mbappé, lluny de millorar la situació del vestidor, ha suposat un problema i el joc de l'equip ha empitjorat. Davant d'aquest escenari, un canvi a la banqueta sembla ser la millor solució.

Florentino fa molts mesos que busca possibles candidats per ocupar el lloc de Carlo Ancelotti i, després de molt pensar, ha pres una decisió. Sí, perquè tot i que la majoria d'entrenadors estarien encantats d'entrenar al Santiago Bernabéu, Florentino Pérez vol el millor. I per això ha deixat vista per a sentència la incorporació de Xabi Alonso al conjunt blanc.

Xabi Alonso, l'hereu de Carlo Ancelotti

Segons apunten al diari 'Sport', el Real Madrid fitxarà Xabi Alonso perquè prengui les regnes de l'equip el pròxim mes de juny. L'actual entrenador del Leverkusen s'ha consolidat com un dels tècnics més prometedors d'Europa, destacant pel seu estil tàctic i capacitat per potenciar els seus jugadors. I Florentino Pérez vol que entreni al Bernabéu.

Xabi Alonso, que com a jugador va deixar una empremta inesborrable al Real Madrid, és considerat per Florentino Pérez com el relleu ideal de Carlo Ancelotti. La seva experiència a LaLiga, combinada amb el seu coneixement del club i el seu èxit a la Bundesliga, el converteixen en el candidat ideal per liderar el pròxim projecte blanc.

Carlo Ancelotti, a la corda fluixa

Malgrat la seva trajectòria i els títols guanyats amb el Madrid, Carlo Ancelotti es troba en el punt de mira de l'afició i la directiva. La derrota a la Supercopa d'Espanya ha alimentat les crítiques cap al tècnic italià, especialment per la manca de respostes en els grans partits. Encara que continua comptant amb el suport de la plantilla, la seva continuïtat més enllà d'aquesta temporada sembla improbable.

Florentino Pérez, conegut per planificar amb antelació les seves estratègies, no vol sorpreses a la banqueta. Lligar Xabi Alonso ara permetria al Madrid tenir una transició pacífica i enfocar-se en les necessitats esportives immediates, com reforçar la medul·lar o ajustar la plantilla a l'hivern.

Florentino Pérez busca assegurar el futur del club

L'aposta per Xabi Alonso reflecteix l'estratègia de Florentino Pérez de mantenir el Real Madrid a l'elit. Mentre Carlo Ancelotti busca salvar la temporada, el president blanc ja prepara l'arribada d'un tècnic jove i ambiciós que pugui liderar l'equip cap a una nova etapa d'èxits.

El mercat d'hivern i el final de la temporada seran claus per definir els pròxims passos del Real Madrid. La possible arribada de Xabi Alonso genera il·lusió en l'afició, que confia que l'exjugador pugui tornar a portar l'equip al cim.