Ni Kylian Mbappé ni Vinícius Júnior: El fitxatge que ha sorprès el Reial Madrid
El lateral esquerre espanyol va entrar amb bon peu al Santiago Bernabéu en el debut de Lliga blanc
El Santiago Bernabéu va ser testimoni de l'estrena oficial d'Álvaro Carreras amb la samarreta blanca i el jove gallec no va decebre
Davant Osasuna, el lateral va completar un partit sòlid, demostrant personalitat i temple en un Bernabéu que no perdona. La seva actuació no només va convèncer l'afició, sinó que també va rebre elogis des de la cabina de retransmissió
Álvaro Benito, present a Carrusel Deportivo, va destacar la seva capacitat per resoldre amb maduresa en un dia de màxima exigència. “Carreras és molt complet i amb molta personalitat. No és un deu en res”, va apuntar l'analista, subratllant l'equilibri del defensor
Un retrat que coincideix amb el que pensen al club i amb el que va justificar el desemborsament de 50 milions d'euros per ell
Un traspàs necessari i estratègic
L'arribada d'Álvaro Carreras es percebia com una obligació per reforçar un lateral que estava en entredit
Ferland Mendy continua fora de combat i Fran García, tot i que ha ofert un bon nivell els últims mesos, no va acabar de convèncer
Per això Florentino Pérez va donar el vistiplau a una operació costosa, però que comença a mostrar senyals d'encert
Xabi Alonso també va tenir molt a veure en la incorporació d'Álvaro Carreras. L'entrenador va sol·licitar un perfil fiable i amb recorregut
De fet, el mateix tècnic basc va ser un dels qui més va insistir per tancar l'operació abans del Mundial de Clubs
Tot i que el Benfica no va complir la seva paraula i va endarrerir l'operació, el tècnic sabia que necessitava reforçar com més aviat millor aquell costat
Adaptació immediata al vestidor
Carreras ha demostrat que no necessita un període llarg d'adaptació. Des dels primers entrenaments a Valdebebas va mostrar intensitat i compromís, comportant-se com si feia anys que estava en la dinàmica del primer equip
En l'amistós contra el WSG Tirol ja va deixar detalls del seu potencial, confirmats ara al Bernabéu
El mateix jugador viu aquesta etapa com un somni. Després de sortir de la pedrera blanca en categoria cadet, va treballar dur fins a tornar al club de la seva vida
Ara afronta amb il·lusió el repte de consolidar-se a l'elit i mantenir el carril esquerre com a territori propi. El seu objectiu és clar: assentar-se com a titular en els partits importants
Un futur prometedor a la banda esquerra
La competència en la seva posició no desapareix, però Carreras parteix amb avantatge després d'un debut convincent. Sap que la temporada és llarga i el calendari exigent, i que Xabi Alonso vol mantenir tota la plantilla connectada
Tanmateix, si manté el nivell mostrat, serà difícil que algú li prengui el lloc en els enfrontaments decisius
El gallec no promet espectacularitat, però sí fiabilitat i compromís. Dues qualitats que, al Real Madrid, valen or
La seva estrena oficial apunta a ser l'inici d'una relació llarga i productiva amb l'afició blanca. Des de les grades ja comencen a il·lusionar-se amb un jugador que transmet seguretat des del primer dia
