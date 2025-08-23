Ni Kylian Mbappé ni Vinícius Júnior: El fichaje que ha sorprendido en el Real Madrid

El Santiago Bernabéu fue testigo del estreno oficial de Álvaro Carreras con la camiseta blanca y el joven gallego no defraudó.

Ante Osasuna, el lateral completó un partido sólido, demostrando personalidad y temple en un Bernabéu que no perdona. Su actuación no solo convenció a la afición, sino que también recibió elogios desde la cabina de retransmisión.

Álvaro Benito, presente en Carrusel Deportivo, destacó su capacidad para resolver con madurez en un día de máxima exigencia. “Carreras es muy completo y con mucha personalidad. No es un diez en nada”, apuntó el analista, subrayando el equilibrio del defensor.

Un retrato que coincide con lo que piensan en el club y con lo que justificó el desembolso de 50 millones de euros por él.

Un traspaso necesario y estratégico

La llegada de Álvaro Carreras se percibía como una obligación para reforzar un lateral que estaba en entredicho.

Ferland Mendy continúa fuera de combate y Fran García, aunque ha ofrecido un buen nivel en los últimos meses, no terminó de convencer.

Por eso Florentino Pérez dio el visto bueno a una operación costosa, pero que empieza a mostrar señales de acierto.

Xabi Alonso también tuvo mucho que ver en la incorporación de Álvaro Carreras. El entrenador solicitó un perfil fiable y con recorrido.

De hecho, el propio técnico vasco fue uno de los que más insistió para cerrar la operación antes del Mundial de Clubes.

Aunque el Benfica no cumplió con su palabra y retrasó la operación, el técnico sabía que necesitaba reforzar cuanto antes ese costado.

Adaptación inmediata al vestuario

Carreras ha demostrado que no necesita un periodo largo de adaptación. Desde los primeros entrenamientos en Valdebebas mostró intensidad y compromiso, comportándose como si llevara años en la dinámica del primer equipo.

En el amistoso contra el WSG Tirol ya dejó destellos de su potencial, confirmados ahora en el Bernabéu.

El propio jugador vive esta etapa como un sueño. Tras salir de la cantera blanca en categoría cadete, trabajó duro hasta volver al club de su vida.

Ahora afronta con ilusión el reto de consolidarse en la élite y mantener el carril zurdo como territorio propio. Su objetivo es claro: asentarse como titular en los partidos importantes.

Un futuro prometedor en la banda izquierda

La competencia en su posición no desaparece, pero Carreras parte con ventaja tras un debut convincente. Sabe que la temporada es larga y el calendario exigente, y que Xabi Alonso busca mantener a toda la plantilla enchufada.

Sin embargo, si mantiene el nivel mostrado, será difícil que alguien le arrebate el puesto en los choques decisivos.

El gallego no promete espectacularidad, pero sí fiabilidad y compromiso. Dos cualidades que, en el Real Madrid, valen oro.

Su estreno oficial apunta a ser el inicio de una relación larga y productiva con la afición blanca. Desde las gradas ya empiezan a ilusionarse con un jugador que transmite seguridad desde el primer día.