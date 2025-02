Confirmat, Frenkie de Jong truca a Laporta per deixar-ho tancat: 'La reunió serà...'

Frenkie de Jong va arribar al Barça a l'estiu de 2019 després de ser fitxat de l'Ajax per un muntant de 75 milions d'euros més 11 en variables. L'holandès va signar el seu primer contracte amb l'aurèola de ser un dels migcampistes amb més futur d'Europa. Va aterrar a la Ciutat Comtal després de demostrar la seva polivalència, talent i gran visió de joc.

Amb bon primer toc i molt hàbil a l'hora de conduir la pilota, Frenkie de Jong pot jugar tant de pivot defensiu com de migcampista o mitjapunta. Per a Flick, el '21' ha de ser una peça clau del seu nou projecte. No obstant això, encara que De Jong ha demostrat la seva gran qualitat, no és menys cert que la seva irregularitat, deguda a diverses lesions, han minvat el seu rendiment.

Degut als seus recurrents problemes físics i a la seva negativa per a estendre el seu actual contracte, que finalitza el 2026, Frenkie de Jong porta diversos mesos a la rampa de sortida. La directiva no vol que marxi gratis, així que el més lògic seria activar la seva venda aquest mateix estiu per obtenir cert rèdit econòmic. No obstant això, en les últimes hores s'ha produït un gir de 180 graus que ho canvia tot.

Frenkie de Jong recupera la confiança i truca a Laporta

Durant molts mesos, Frenkie de Jong ha ignorat les propostes que Deco li ha presentat per renovar. Es negava a rebaixar la fitxa, que ara mateix és la segona més alta de la plantilla, així que les postures entre club i jugador semblaven ser insalvables. A més, a nivell esportiu, Casadó li havia guanyat la partida.

No obstant això, amb molta paciència i treball, Frenkie de Jong ha aconseguit capgirar la situació. S'ha assentat en l'onze de Flick i ha acallat les crítiques, cosa que l'ha portat a valorar la seva continuïtat. Per seguir, De Jong sap que haurà d'acceptar la rebaixa que li proposi el club i ja ha trucat a Laporta per fixar la data de la reunió.

El futur de Frenkie al Barça

La situació de Frenkie de Jong ha donat un tomb espectacular des de l'inici del nou any. Tant és així que el '21' ha fet un pas endavant i ha comunicat a Laporta que vol renovar. Se sent feliç tant a la ciutat com dins de l'equip, cosa que l'ha portat a replantejar-se el seu futur al Barça.

Segons les informacions aparegudes a FCBNoticias, la reunió entre Frenkie de Jong i Laporta podria tenir lloc al març o abril. En conseqüència, el futur de De Jong quedaria decidit abans que finalitzés la present temporada. El migcampista aposta pel projecte de Hansi Flick i es veu com a peça fonamental en la lluita per tots els títols.