Ni Fede Valverde ni Aurélien Tchouaméni, el Madrid va pel millor pivot del món

La màxima urgència del Real Madrid abans que acabi el mercat de fitxatges passa per reforçar la medul·lar. La temporada passada, després de la retirada de Toni Kroos, el madridisme es va encomanar a Luka Modric i Dani Ceballos com els nous arquitectes de l'equip. Avui, amb Modric ja presentat com a nou jugador de l'AC Milan i Ceballos sense protagonisme per a Xabi Alonso, la necessitat és evident.

Tot i comptar amb noms de primer nivell com Fede Valverde o Aurélien Tchouaméni, el club blanc necessita incorporar urgentment un creador de joc que ompli el buit que va deixar Kroos. Durant l'estiu, han sonat diversos noms per assumir aquest rol: Zubimendi, Vitinha i Angelo Stiller han estat vinculats amb el club en diferents moments. Tots agraden a Xabi Alonso, però Florentino ho té clar: només hi ha un jugador pel qual està disposat a fer un gran esforç econòmic.

Aquest futbolista és Rodri Hernández, el cervell del Manchester City i un dels migcentres més complets del món. Tot i que fa un any que està de baixa per una greu lesió de genoll, el club confia plenament en la seva recuperació i valora el seu lideratge i visió de joc.

Rodri, l'hereu natural de Toni Kroos

Rodri seria l'encarregat d'assumir el rol de Toni Kroos en el nou projecte del Real Madrid. La seva arribada permetria una reorganització total del centre del camp. Fede Valverde podria brillar amb el seu desplegament físic, mentre que Tchouaméni es consolidaria com a pivot defensiu.

Rodri faria de Kroos, Valverde de Modric i Tchouaméni de Casemiro. Una línia de migcampistes completament renovada que despertaria la il·lusió de l'afició blanca. Tres perfils complementaris i amb marge de millora per construir un mig del camp dominant durant els pròxims anys.

Florentino Pérez prepara una oferta potent

Això sí, per fitxar Rodri, el Real Madrid haurà de rascar-se la butxaca. El Manchester City no vol deixar sortir la seva estrella i ha assegurat que només considerarà una venda per una oferta propera als 100 milions d'euros.

Florentino Pérez és conscient de la dificultat de l'operació, però la seva intenció és tancar-la aquest mateix estiu. No vol esperar al 2027, quan finalitza el contracte de Rodri amb el City. L'objectiu és tenir-lo ja a la plantilla de Xabi Alonso i començar a construir el nou centre del camp del Real Madrid.

El Madrid ha trobat la seva prioritat. Ara falta veure si el City està disposat a negociar i si Rodri vol vestir de blanc. El compte enrere ha començat.