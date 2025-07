Màxima tensió, el Madrid enxampa in fraganti Vinícius Júnior: «És una estratègia»

Vinícius Júnior ha passat de ser la solució a gairebé tots els problemes del Real Madrid a convertir-se en l'origen del conflicte. Després d'una temporada decebedora en l'àmbit esportiu, marcada per la polèmica al voltant de la Pilota d'Or, el brasiler torna a estar en el focus. Aquesta vegada, per la seva renovació.

El seu contracte acaba el 2027, i tot i que tot semblava encaminat per ampliar-lo, la situació ha canviat dràsticament. Ara mateix, les negociacions estan completament aturades, i el motiu ha generat una forta polèmica interna al club.

La ruptura de l'acord verbal

Segons informa El Debate, “els agents de Vinícius van trencar el pacte verbal de renovació i van sortir amb una petició de 30 milions d'euros anuals”. Una xifra que el Real Madrid no està disposat a pagar sota cap concepte, ja que trencaria completament la seva escala salarial.

Que una negociació es compliqui per motius econòmics no és estrany. Tanmateix, en aquest cas, l'entorn de Vinícius ha intentat anar més enllà, forçant una situació que ha acabat per dinamitar la confiança del club en el seu jugador franquícia.

Una oferta "fantasma" des d'Aràbia

Poc després que es trenquessin les negociacions, van començar a circular informacions sobre una suposada oferta des d'Aràbia Saudita: 350 milions d'euros per Vinícius. Una xifra que trencava tots els esquemes i que va generar un autèntic terratrèmol mediàtic. Tanmateix, la realitat és molt diferent.

Tal com explica El Debate, cap club al món pagaria actualment una quantitat semblant per un jugador. Segons aquesta mateixa font, la filtració d'aquesta suposada oferta no va ser més que una estratègia de l'entorn de Vinícius per pressionar el Real Madrid en la negociació.

Florentino Pérez no es deixa enganyar

Però Florentino Pérez, que porta tota una vida al capdavant del club blanc, no es deixa manipular amb maniobres d'aquest tipus. El president és conscient de tot el que s'està movent al voltant del brasiler i no està disposat a cedir davant pressions.

La postura del club és clara: la proposta de renovació és sobre la taula. Si Vinícius no està d'acord amb les condicions, sap que té la porta oberta per buscar un altre destí. Al Madrid ningú està per sobre del projecte, ni tan sols una de les seves estrelles.

Vinícius Júnior té ara la pilota al seu terreny. Pot acceptar la proposta i continuar formant part del projecte o tensar encara més la corda. El que sembla clar és que Florentino Pérez no tolerarà xantatges: al Real Madrid, les regles són per a tothom.