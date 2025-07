Frenkie de Jong va arribar al FC Barcelona l'estiu de 2019 amb el cartell d'estrella emergent del futbol europeu. El club català va pagar 86 milions d'euros a l'Ajax pels seus serveis, confiant que seria l'hereu de Xavi o Iniesta. Tanmateix, cinc temporades després, encara no ha mostrat amb regularitat la seva millor versió

Durant anys, part de l'afició culer va demanar la seva sortida pel que consideraven una manca de compromís i una actitud apàtica. El seu joc no acabava de convèncer, i el seu elevat salari tampoc ajudava a millorar la seva imatge entre els seguidors. Però ara, amb l'arribada de Hansi Flick a la banqueta, tot ha canviat per a Frenkie de Jong

Des que el tècnic alemany va agafar les regnes de l'equip, el rendiment de Frenkie de Jong ha fet un gir radical. Ha estat clau en l'organització del joc al costat de Pedri, però també ha estat molt encertat a complir amb les seves obligacions defensives. La seva implicació i lideratge han estat inqüestionables, peròla seva continuïtat està més a l'aire que mai: encara no ha renovat

Què passa amb la renovació de Frenkie de Jong?

Tot i estar en el seu millor moment, Frenkie de Jong continua sense estampar la seva signatura. Deco fa més de dos anys que intenta ampliar el seu contracte, que finalitza el 2026, però fins ara no ha tingut èxit. La directiva culer no vol que acabi el present mercat de fitxatges sense tenir el seu futur resolt, ja que si no podria marxar gratis l'any vinent

Però, per sorpresa de tothom, la situació ha fet un gir de 180º els darrers dies. Segons ha confirmat el club català, l'acord amb Frenkie de Jong ja és total i renovarà pròximament Només queda un detall per resoldre abans de signar: la desvinculació del jugador amb el seu actual agent, Ali Dursun

Frenkie de Jong seguirà al Barça al 100%

Deco, després de mesos d'esforç i paciència, ja sap que només ha d'esperar que es formalitzi aquesta ruptura contractual. Un cop resolt aquest tràmit, Frenkie de Jong estamparà la seva signatura en un nou contracte amb el Barça La seva continuïtat, cada cop més a prop, assegura estabilitat per al centre del camp culer durant els pròxims anys

Es tanca així un dels majors culebrons que ha viscut el club català els darrers temps. Frenkie de Jong va aterrar al Camp Nou per fer història, però fins ara no ho ha aconseguit. Ara, amb la seva renovació ja segellada, veurem si el '21' pot deixar sortir tot el seu talent