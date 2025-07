El Barça ha començat la pretemporada i la intenció de Hansi Flick és que tots els seus futbolistes estiguin en la millor forma possible. La gira asiàtica servirà perquè els nous reforços s'aclimatin a l'equip i perquè els que ja eren culers acumulin sensacions positives novament. Per aconseguir-ho, Flick està pensant a fer certs canvis de cara al segon partit de la gira contra el FC Seoul.

Els de la Ciutat Comtal han tancat incorporacions de qualitat aquest estiu i l'arribada de Rashford ha estat significativa per a l'afició. A més, el jugador del planter Dro ha aparegut a l'esquema de Hansi Flick i les sensacions que va deixar en el primer partit van ser realment bones. Tot i això, l'afició i el mateix Flick saben que hi ha un altre crack que està despertant millors sensacions que Rashford i Dro.

Hansi Flick aposta per la continuïtat

Hansi Flick és un dels millors entrenadors del món i la seva primera temporada al capdavant del Barça n'és el reflex perfecte. L'alemany sempre va voler venir al club i mai no ho va posar difícil a la directiva. De fet, van ser Laporta i Deco qui van voler apostar per ell de manera personal i sense contemplar altres opcions.

Finalment, s'ha vist que la directiva tenia tota la raó del món i que els resultats obtinguts són pràcticament immillorables. Hansi Flick no deixa que res ni ningú li digui com ha de portar el seu equip: les decisions que pren són únicament pel bé de la plantilla. En aquest sentit, la incorporació de Rashford ajudarà molt en la rotació dels jugadors d'atac.

Hansi Flick està encantat amb Rashford des de la seva arribada, però no és l'únic que aixeca passions. Dro, el jugador del planter que està tenint oportunitats amb el primer equip, també acapara tots els focus. De tota manera, hi ha un jove que està convencent encara més Hansi Flick i que apunta a ser titular davant el FC Seoul.

Ni Dro ni Rashford, màxima sorpresa: Hansi Flick el veu de titular contra el FC Seoul

Hansi Flick està encantat amb el nivell ofert per Roony Bardghji en el primer partit de pretemporada. Contra el Vissel Kobe, Roony va marcar un bon gol i va deixar grans sensacions. A més, la seva adaptació està sent immillorable: va arribar amb unes condicions físiques sorprenents i està sent una esponja en tots els entrenaments.

Al FC Barcelona estan encantats amb la seva presència, ja que consideren que Roony Bardghji donarà moltes alegries a l'afició culer. El seu fitxatge només ha costat dos milions d'euros, així que tot el que faci serà positiu. De moment, el que ha fet és convèncer Hansi Flick, que no és poc.

Si res no es torça, Roony Bardghji serà titular en el segon partit de la gira asiàtica. Hansi Flick li donarà entrada abans que a Rashford i Dro, dues de les sensacions del primer encontre. Veurem si l'aposta del tècnic alemany torna a ser exitosa.