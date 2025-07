Gonzalo García és un dels noms propis que ha sorgit de La Fàbrica en els últims temps. Des de ben jove ha demostrat tenir una relació especial amb el gol, convertint-se en el referent ofensiu de la seva generació. La seva evolució ha estat constant, destacant any rere any fins a guanyar-se un lloc entre els millors

La temporada passada va ser el màxim golejador del Castilla, signant actuacions que no van passar desapercebudes per a la cúpula del Real Madrid. Carlo Ancelotti li va donar l'oportunitat de debutar, i Gonzalo no va fallar en la seva cita amb la història. El seu gol al Leganés a la Copa del Rei va ser el primer, però no l'últim

Al Mundial de Clubs va acabar de consolidar-se com un davanter de nivell internacional. Va ser el màxim golejador del torneig i va entrar a l'onze ideal, un èxit reservat per a molt pocs. La seva actuació va deixar clar que està preparat per a reptes més grans

El futur de Gonzalo García

Tot i els seus mèrits, el futur de Gonzalo García al Real Madrid no està del tot assegurat. La presència de Vinícius i Mbappé li tanca moltes portes a l'atac blanc. A més, la figura de Endrick suposa una competència directa amb un jugador cridat a ser estrella

Endrick és la gran aposta de Florentino Pérez i té garantit un protagonisme important. Això podria forçar la sortida de Gonzalo García, que necessita minuts de joc per continuar creixent. Tanmateix, en aquest escenari, ha aparegut una figura clau: Xabi Alonso

El nou tècnic del Real Madrid ha deixat clar que confia en el davanter espanyol. Fins i tot estaria disposat a donar-li més protagonisme que a Endrick, almenys en aquest primer tram de temporada. Aquesta decisió ha canviat radicalment els plans del club amb Gonzalo García

Confirmat! La gran notícia de Gonzalo García es fa oficial: 'Ha signat amb el...'

El jugador format a la casa, que estava a la rampa de sortida, s'ha guanyat el seu lloc amb futbol i gols. I com a premi, ja ha arribat la notícia que molts esperaven: la renovació. Gonzalo García seguirà al Real Madrid molts anys més

El seu contracte actual finalitza el 2027, però el club ja treballa per ampliar-lo fins al 2031. A més, es revisarà la seva clàusula de rescissió, que actualment és de 50 milions d'euros. La nova xifra serà molt més alta per evitar qualsevol temptativa d'altres equips europeus

També serà recompensat amb un augment salarial important. El Real Madrid vol equiparar els seus ingressos als d'un jugador del primer equip. Així, es reforça el missatge que Gonzalo no és una promesa, sinó una realitat

El club ho farà oficial ben aviat: Gonzalo signarà el seu nou contracte amb el Real Madrid. Un acord que assegura la seva continuïtat i demostra la confiança total que Xabi Alonso hi diposita. El futur és seu, i comença ja