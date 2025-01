Ni Dani Olmo ni Pau Víctor: el fichaje más esperado por Hansi Flick, ya en el Barça

Dani Olmo y Pau Víctor serán inscritos en LaLiga EA Sports durante estas próximas horas, pero el Barça ya pasa página y ya piensa en acudir al mercado de fichajes invernal. Tras cerrar la venta de una parte de los asientos VIP del futuro nuevo Camp Nou, el Barça ha regresado a la norma 1:1 y, por consiguiente, ya puede fichar. El Barça ha sido muy claro con Hansi Flick: el alemán quería fichajes y Joan Laporta ha hecho los deberes, pues ya confirma la llegada del fichaje más esperado del año.

No ha sido un inicio de 2025 sencillo para el Barça, pero finalmente Joan Laporta ha logrado convencer a LaLiga EA Sports y Dani Olmo y Pau Víctor serán inscritos. Además de asegurarse la continuidad de dichos dos jugadores, el Barça quiere más y, por ende, trabaja para satisfacer a Hansi Flick. Por el momento, Hansi Flick está satisfecho con su plantilla, pero es inevitable que piense en nuevos fichajes para reforzar, sobre todo, la parcela atacante, algo falta de efectivos goleadores.

El mercado de fichajes de invierno ya está abierto y el Barça está dispuesto a aprovecharlo como es debido. Hansi Flick ha pedido fichajes y, según ha podido saber 'e-Notícies', "no se descarta que puedan llegar hasta 3 jugadores durante este próximo mercado de fichajes de invierno". El Barça quiere ir por faena, pero tampoco quiere precipitarse: por ahora ha cerrado el fichaje más esperado por Hansi Flick, que ya está cerrado y que será importante desde ya.

El Barça cierra otro nuevo fichaje: llega para debutar ya y competir con Pau Víctor y Dani Olmo

El Barça ha sufrido más de la cuenta, pero ya ha entregado todos los documentos solicitados por LaLiga EA Sports y, por ende, inscribirá a Dani Olmo y Pau Víctor próximamente. Además de estos 2 'fichajes', el Barça confirma que ha logrado satisfacer una de las peticiones de Hansi Flick, quien sueña con poder competir por títulos hasta el final de temporada. Esta petición de Hansi Flick pasaba, como era de esperar, por acudir al mercado de fichajes, pero el club culer, ya de nuevo en el 1:1, ha sido totalmente capaz.

El mercado de fichajes ya está abierto y el Barça, como de costumbre, confirma que acudirá con el objetivo de cerrar, como mínimo, un par de llegadas para contentar a Flick. La primera de estas llegadas ya está confirmada, pues Hansi Flick ha insistido y mucho para que se cierre, independientemente de la situación de Dani Olmo y Víctor, ambos sin ficha. Hansi Flick podrá respirar tranquilo, pues el Barça ha cerrado un fichaje de última hora para empezar con buen pie el año 2025: adiós a una posible venta, se queda.

Ni Dani Olmo ni Pau Víctor: el fichaje más esperado por Hansi Flick, ya en el Barça

Ni Dani Olmo ni Pau Víctor: el Barça se 'olvida' de los dos talentos, ya cerca de ser inscritos en LaLiga, y pone el foco en otro fichaje pedido por Flick. Hansi Flick no ha pedido demasiado, pero sí que ha puesto sobre la mesa algunos nombres que querría que formaran o siguieran formando parte de su proyecto en Can Barça. Joan Laporta, como no podía ser de otra manera, se ha puesto las pilas y ha confirmado la primera de estas operaciones que podrían llegar en este mercado de fichajes.

El Barça regresará al 1:1 marcado por LaLiga EA Sports este mismo viernes 3 de enero antes de las 24 horas de la noche y, por ende, podrá volver a fichar. El Barça ha cerrado la venta de los asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou y, por consiguiente, ya tiene margen para volver a fichar y operar con más normalidad. Una vez recibido el visto bueno por parte de LaLiga, Flick ya tiene vía libre para hacer oficial el fichaje que hará que el Barça rompa el mercado de fichajes invernal.

¿Qué fichaje ha cerrado el Barça para contentar a Hansi Flick? Pues el Barça, liderado por Joan Laporta, ha cerrado la continuidad de un jugador que estaba más que cuestionado. Este no es otro que Ansu Fati, delantero de Sant Cugat del Vallés que ya está recuperado y que disfrutará de minutos este sábado en Barbastro (19 horas, Copa del Rey). Hansi Flick ha insistido mucho en este fichaje 'esperado', pues considera que el español tiene mucho por aportar en este tramo intermedio de temporada oficial: no se va, Fati se queda.