Anunci oficial del Barça, Gavi ho sap i no dubtarà a signar: l'acord és total

Gavi és considerat per molts la gran joia de La Masia. Els seus companys, els aficionats i la directiva el tenen en alta estima per tot el que aporta dins i fora del terreny de joc. Sempre atent i disposat a deixar-se l'ànima pel Barça, el '6' està cridat a ser l'emblema del club durant els pròxims anys.

Actualment, Gavi té contracte fins al 2026 i moltes ganes de seguir demostrant tot el seu talent. Tanmateix, després de la lesió que va patir el curs passat ha perdut la condició de titular, i ara amb Flick el seu rol ha variat dràsticament. Tal ha estat el canvi que la seva situació està començant a generar certa preocupació a la planta noble de les oficines del FC Barcelona.

El de Gavi obliga a prendre mesures

Des que va començar la temporada, Gavi tan sols ha participat en 13 partits, i només en 3 d'ells ho ha fet com a titular. Xifres que no reflecteixen la importància del '6' per al club català i que podrien tenir conseqüències fatals a curt termini. Sí, perquè malgrat que el canterà culer ha manifestat el seu amor al Barça per activa i per passiva, les ofertes no deixen d'arribar.

En concret, PSG, Manchester United, Chelsea, City i Bayern no perden de vista el que succeeix amb Gavi. 5 possibles destins que deixarien KO al Barça, però que han servit per provocar una sèrie de moviments a la cúpula culer. Deco ha estat qui ha donat l'ordre davant la por de perdre al que apunta a ser futur capità del FC Barcelona.

Anunci oficial, Gavi ho sap i no dubtarà a signar: l'acord és total

Malgrat que Gavi no està content amb el seu rol, no pensa en sortir del Barça. Vol triomfar i brillar al Camp Nou i esperarà el que faci falta per convèncer Flick. Creu que mereix més minuts i no pararà fins a aconseguir el seu objectiu, i més després de la trucada que ha rebut per part de Deco.

I és que el director esportiu del FC Barcelona li ha fet saber a Gavi que l'objectiu n.º1 del club és tancar la seva renovació. Un gest que demostra l'enorme confiança de la directiva en el canterà, i que pot ser interpretat com un avís a Flick. Gavi ha de jugar més, és vital per a les aspiracions de futur del FC Barcelona i necessita regularitat per recuperar la confiança perduda.

De fet, Gavi ja ha rebut la proposta de Deco i no dubtarà a acceptar-la. Les negociacions ja han tingut lloc i els detalls estan sent discutits, però és evident que acabarà sent signada. Gavi vol quedar-se i el Barça vol que es quedi, així que només falta segellar el seu nou contracte, que s'estendrà fins al 2029.