Ni Dani Ceballos ni Arda Güler, és el millor: el nou Modric té 19 anys i val 40 M€
A Madrid tenen clar qui ha de ser el pròxim mag del centre del camp: el seu fitxatge està previst per al 2026
El Real Madrid necessita urgentment trobar el seu nou director de joc. Després de la sortida de Modric rumb a l'AC Milan, els de Xabi Alonso s'han quedat orfes a la medul·lar. I Florentino Pérez ho sap perfectament.
En aquests moments, Arda Güler és qui està exercint aquest rol, mentre que Dani Ceballos espera el seu torn a la banqueta. Tanmateix, tot i que tots dos són grans actius per al club, encara estan lluny del nivell necessari per comandar la nau blanca. Davant d'aquest escenari, el Real Madrid ha aprofitat aquest mercat de fitxatges per sondejar el possible fitxatge de l'hereu de Modric.
Parlem d'un talent de 19 anys, taxat en 40 milions d'euros i que agrada molt a Xabi Alonso. Es tracta de Kees Smit. El migcampista de l'AZ Alkmaar és una de les grans sensacions del futbol europeu, un talent emergent que fa temps que segueixen de prop diversos gegants del continent europeu.
El preu de Kees Smit ja està fixat
L'AZ Alkmaar té clar que no deixarà marxar la seva estrella per menys de 40 milions d'euros. Una xifra que, en el mercat actual, pot resultar atractiva per a un club com el Real Madrid, acostumat a invertir en joves amb gran projecció. Florentino Pérez ja ha demostrat en nombroses ocasions que aquest tipus d'apostes encaixen en el seu model esportiu.
Amb només 19 anys, Kees Smit ha demostrat una maduresa sorprenent. Es mou amb soltura al centre del camp, domina el tempo del joc i aporta tant en la creació com en la recuperació. Qualitats que encaixen amb la filosofia que Xabi Alonso vol implantar a l'equip, marcada per l'equilibri, la pressió alta i la mobilitat constant a la medul·lar.
Les paraules de Kees Smit sobre el Real Madrid
Kees Smit, conscient de l'interès del Real Madrid, no ha evitat parlar dels rumors i va reconèixer sentir-se afalagat: "Primer vull demostrar aquí que puc fer-ho bé i ser important. L'interès del Real Madrid és positiu, però si vaig allà, no sé quantes vegades jugaré. Em va agradar veure-ho i llegir-ne".
Unes declaracions que demostren l'ambició i, alhora, la cautela d'un futbolista que no vol precipitar-se. La seva prioritat continua sent créixer a l'AZ Alkmaar, però no amaga que jugar al Bernabéu seria un somni. Per al club blanc, comptar amb un futbolista que ja és conscient de l'exigència del Madrid és un punt a favor.
El fitxatge de Kees Smit ho canvia tot
L'arribada de Kees Smit el 2026 tindria efectes immediats al vestidor. Arda Güler i Dani Ceballos serien els grans perjudicats, ja que veurien reduït el seu protagonisme. A Valdebebas són conscients que tots dos necessiten continuïtat per créixer, però l'aposta pel neerlandès obligaria a reordenar la rotació.
El Real Madrid, un cop més, es mou amb visió de futur. Amb Modric ja fora i Kroos retirat, el club busca un nou cervell al camp. En aquest sentit, tots els camins apunten a Kees Smit, que podria ser aquest hereu que mantingui la tradició de grans directors de joc al Real Madrid.
