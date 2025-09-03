Ni Dani Ceballos ni Arda Güler, es el mejor: el nuevo Modric tiene 19 años y vale 40M€

El Real Madrid necesita urgentemente encontrar a su nuevo director de juego. Tras la salida de Modric rumbo al AC Milan, los de Xabi Alonso se han quedado huérfanos en la medular. Y Florentino Pérez lo sabe perfectamente.

En estos momentos, Arda Güler es el que está ejerciendo dicho rol, mientras que Dani Ceballos espera su turno en el banquillo. Sin embargo, pese a que ambos son grandes activos para el club, todavía están lejos del nivel necesario para comandar la nave blanca. Ante este escenario, el Real Madrid ha aprovechado este mercado de fichajes para tantear el posible fichaje del heredero de Modric.

Hablamos de un talento de 19 años, tasado en 40 millones de euros y que gusta mucho a Xabi Alonso. Se trata de Kees Smit. El mediocentro del AZ Alkmaar es una de las grandes sensaciones del fútbol europeo, un talento emergente al que siguen de cerca varios gigantes del continente europeo desde hace tiempo.

El precio de Kees Smit ya está fijado

El AZ Alkmaar tiene claro que no dejará marchar a su estrella por menos de 40 millones de euros. Una cifra que, en el mercado actual, puede resultar atractiva para un club como el Real Madrid, acostumbrado a invertir en jóvenes con gran proyección. Florentino Pérez ya ha demostrado en numerosas ocasiones que este tipo de apuestas encajan en su modelo deportivo.

Con apenas 19 años, Kees Smit ha demostrado una madurez sorprendente. Se mueve con soltura en el centro del campo, domina el tempo del juego y aporta tanto en la creación como en la recuperación. Cualidades que encajan con la filosofía que Xabi Alonso quiere implantar en el equipo, marcada por el equilibrio, la presión alta y la movilidad constante en la medular.

Las palabras de Kees Smit sobre el Real Madrid

Kees Smit, consciente del interés del Real Madrid, no ha evitado hablar de los rumores y reconoció sentirse halagado: "Primero quiero demostrar aquí que puedo hacerlo bien y ser importante. El interés del Real Madrid es positivo, pero si voy allí, no sé cuántas veces jugar. Me gustó verlo y leer sobre ello”.

Unas declaraciones que demuestran la ambición y, al mismo tiempo, la cautela de un futbolista que no quiere precipitarse. Su prioridad sigue siendo crecer en el AZ Alkmaar, pero no oculta que jugar en el Bernabéu sería un sueño. Para el club blanco, contar con un futbolista que ya es consciente de la exigencia del Madrid es un punto a favor.

El fichaje de Kees Smit lo cambia todo

La llegada de Kees Smit en 2026 tendría efectos inmediatos en el vestuario. Arda Güler y Dani Ceballos serían los grandes perjudicados, ya que verían reducido su protagonismo. En Valdebebas son conscientes de que ambos necesitan continuidad para crecer, pero la apuesta por el neerlandés obligaría a reordenar la rotación.

El Real Madrid, una vez más, se mueve con visión de futuro. Con Modric ya fuera y Kroos retirado, el club busca un nuevo cerebro en el campo. En este sentido, todos los caminos apuntan a Kees Smit, que podría ser ese heredero que mantenga la tradición de grandes directores de juego en el Real Madrid.