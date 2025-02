Ni Chelsea ni Bayern, Frenkie de Jong ja té nou equip: Laporta accepta el seu destí

Frenkie de Jong té peu i mig fora del Barça des de fa ja diversos mesos. El seu rendiment durant la temporada passada va ser irregular i decebedor, i els seus continus problemes físics van acabar per condemnar-lo. Recordem que la seva última lesió al turmell es va allargar més del que s'esperava: va reaparèixer a l'octubre, 163 dies després.

No obstant això, amb Hansi Flick a la banqueta, Frenkie de Jong torna a ser protagonista tenint un paper destacat a la medul·lar. El '21' torna a somriure, se sent de nou important, i fins i tot ha assegut a Casadó per recuperar el seu lloc com a titular. En els últims partits ha demostrat la seva enorme qualitat per controlar el ritme dels partits.

Això sí, tot i que travessa un bon moment, Laporta ha estat molt clar: si no renova abans de l'estiu haurà de marxar. Al Barça van apostar fort per Frenkie de Jong pagant 86 milions en el seu dia i no estan disposats a veure'l marxar com a agent lliure. I, en aquest sentit, a la Premier League volen aprofitar els dubtes al voltant del migcampista holandès.

Ni Chelsea ni Bayern, nova oferta de la Premier per Frenkie de Jong

Frenkie de Jong podria deixar el Barça aquest mateix estiu si decideix no renovar i esperar a la finalització del seu contracte el 2026. Laporta ha estat clar en el seu plantejament: no vol que marxi gratis. Si és necessari, forçarà la seva sortida un cop acabi la present temporada perquè faci les maletes.

Mentre De Jong decideix si renovar o no, el Barça ja ha rebut diverses ofertes per l'holandès. En concret, Chelsea i Bayern han preguntat per Frenkie de Jong, però de moment Laporta no ha respost. El president vol esperar a veure què passa i quina decisió pren el '21', però també espera que arribin noves ofertes, com així ha estat.

I és que, en les últimes hores, l'Arsenal de Mikel Arteta s'ha sumat a la pugna per Frenkie de Jong. Els anglesos desitgen reforçar la seva medul·lar i havien pensat en Zubimendi, però veient l'escenari que viu De Jong al Barça han centrat el seu interès a la Ciutat Comtal. I és que, si no renova, aquest estiu podria sortir per menys de 40 milions.

Frenkie de Jong, un mar de dubtes per al Barça

Frenkie ha disputat ja 23 partits amb el Barça en l'actual temporada marcant dos gols i donant una assistència. Amb Hansi Flick rendeix a les mil meravelles i no deixa dubtes a nivell esportiu. Va començar amb moltes dubtes i amb por de lesionar-se de nou, però ara se'l veu més solt i amb confiança.

No obstant això, la seva situació contractual provoca moltes dubtes. Té contracte fins al juny de 2026, però segueix sense renovar i les ofertes no paren d'arribar. Ara és l'Arsenal el club que es postula com a solució perquè Joan Laporta doni per tancat aquest tema.