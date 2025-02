Hansi Flick demana un esforç de 35M perquè vingui al Barça: Jules Koundé, traït

Jules Koundé està sent un dels jugadors més destacats del FC Barcelona aquesta temporada. El francès ha jugat tots els partits i el seu rendiment ha estat excel·lent. Sota la direcció de Hansi Flick, Koundé s'ha consolidat com una peça intocable en la defensa del Barça.

La seva capacitat per adaptar-se a diferents posicions, la seva solidesa defensiva i la seva qualitat per treure la pilota l'han convertit en un jugador clau. És per això que el Barça no contempla la venda de Jules Koundé llevat que sorgeixi una circumstància excepcional. La prioritat del club continua sent mantenir la seva defensa intacta, ja que la fiabilitat de Koundé és fonamental per a l'esquema de Hansi Flick.

No obstant això, la directiva del Barça sí que està avaluant la necessitat de reforçar el lateral dret perquè Koundé no hagi de jugar sempre. El risc de lesió després de tants partits de manera consecutiva és molt elevat, així que Deco i Laporta ja s'han posat mans a l'obra per trobar un bon suplent.

Héctor Fort, sense minuts al Barça

Un dels punts febles al costat dret del Barça és Héctor Fort. El canterà de La Masia amb prou feines ha tingut participació aquesta temporada, acumulant només 485 minuts de joc. La seva falta de protagonisme ha estat notòria, especialment amb la competència de Jules Koundé, qui ha superat els 3.500 minuts disputats en aquesta campanya.

Davant aquesta situació, el Barça ha començat a valorar la possibilitat de reforçar aquesta posició amb un fitxatge de qualitat. Han sonat noms com el d'Andrei Ratiu, però la veritat és que Hansi Flick té el seu propi favorit. Juga al Brasil, té 21 anys i ja està valorat en 35 milions.

La petició de Hansi Flick: Wesley Vinícius

Davant d'una possible lesió de Jules Koundé que pugui perjudicar l'equip, Flick ha demanat a la directiva que faci un esforç econòmic per Wesley Vinícius, carriler del Flamengo.

Per això, el Barça estaria disposat a invertir 35 milions d'euros en el fitxatge del jugador brasiler. El jove lateral de 21 anys és un dels jugadors més prometedors i la seva qualitat ha cridat l'atenció de diversos grans d'Europa. Wesley seria el complement perfecte per a Jules Koundé.

Wesley Vinícius, el futur lateral dret del Barça

Wesley Vinícius arribaria per ocupar el lloc d'Héctor Fort, però amb molt més protagonisme. El brasiler destaca per la seva capacitat ofensiva, velocitat i les seves contribucions tant en defensa com en atac. La seva arribada al Barça podria aportar frescor i més opcions per al lateral dret, una posició en la qual Hansi Flick busca millorar al no acabar de convèncer-li Héctor Fort.

Si el fitxatge es concretés, Wesley tindria l'oportunitat de guanyar-se un lloc fix en el primer equip i seria una inversió important per al futur del Barça. El mercat continua actiu i el Barça està decidit a enfortir la seva plantilla de cara a la pròxima temporada. La incorporació de Wesley Vinícius seria un pas important per garantir que el lateral dret no sigui una debilitat en l'equip.